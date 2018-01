Seks klip og en vild overhaling

- Der er en hastighedsgrænse på 50 kilometer i timen, og den hurtigste, jeg målte kørte 81 kilometer i timen. Det er grotesk. Bilisten har jo ingen jordisk chance for at kunne nå at bremse, hvis et barn pludseligt kommer cyklende ud på vejen foran skolen. Det kan lynhurtigt koste et ungt menneskeliv, og det er derfor, vi står her, fortæller politiassistent Henning Nielsen fra færdselsafdelingen i Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

- Det er jo fint, at man advarer hinanden, hvis det betyder, at farten generelt bliver sat ned. Men jeg synes, at man skal tænke over, om det er en god idé at advare andre bilister, der vælger at køre for stærkt uden hensyn til, at de passerer en skole med unge trafikanter. Jeg vil jo sige, at det er bedre, hvis bilisten, der kører for stærkt får en advarsel i form af en bøde eller et klip i kørekortet frem for en dag måske at være skyld i en alvorlig ulykke, fordi vedkommende bliver ved med at køre for stærkt, siger Kim Bruun.