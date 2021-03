Se billedserie En lille flok tyske Exmoor-ponyer er kommet til Rudersdal, hvor de skal helårsgræsse i Vaserne og Maglemosen. Foto: Rudersdal Kommune

Se video og billeder:: Nu kan du høre tyske vrinsk i unikke naturområder

Tyske Exmoor-heste er kommet til Rudersdal for at græsse og styrke biodiversiteten

Rudersdal - 08. marts 2021 kl. 05:28 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Nyheden var løbet i forvejen... Ved frokosttid her i torsdags havde lokale borgere samlet sig på Turistvej i Bistrup tæt på foldene ved Vaserne for at se en lille flok tyske Exmoor-ponyer blive sluppet fri.

- Hestene skal på helårsgræsning, nogle bliver i Vaserne, og andre er kommet videre til Maglemosen. Begge steder er naturen unik, og de får selskab af kreaturer, så græsningen giver optimale betingelser for blomsterplanter, insekter og andre dyr, fortæller landskabsforvalter Michael Wessing.

Helårsgræsning betyder en mere jævn græsning på arealet over hele året, og græsning i vinterperioden vil holde grove græsser, siv m.v. nede, endnu inden de kommer i vækst.

Det giver bedre forhold for de mere sarte og lyskrævende blomster, når det bliver forår og sommer, samt for insekter og fugle. Hensigten er at udbygge kommunens naturpleje, så biodiversiteten i området kan højnes.

Straks efter de blev sluppet løs fra indhegningen, gik de nye gæster i gang med at græsse. Foto: Rudersdal Kommune

Mellem et og seks år - Exmoor-ponyer bruges mange steder i Europa til at skabe vildere natur, som også er noget, Rudersdal satser på. Ponyerne er for de flestes vedkommende mellem et og seks år og kom til Rudersdal onsdag aften den 3. marts, oplyser Michael Wessing.

Straks efter de blev sluppet løs fra indhegningen, gik de nye gæster i gang med at græsse. En enkelt rullede sig glad i græsset tæt på hegnet, men fik et lille stød og fortrak så længere ind på området med de andre heste.

- Hestene var tydeligt glade for at komme ud i det fri, nyde vejret og finde sig til rette i de nye omgivelser. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at hestene er vilde, og det skal de blive ved med at være, påpeger landskabsforvalteren.

Rudersdal Kommune opfordrer derfor til, at man holder afstand og ikke begynder at fodre dem. Det er meget vigtigt, at hestene ikke bliver vænnet til at blive fodret og begynder at blive opsøgende.

