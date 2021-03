Se udstillingen, der aldrig åbnede: 360 grader rundt om Trine Søndergaard

Se billedserie I serien Hovedtøj bærer de unge kvinder deres eget hovetøj samt et tøjstykke udlånt fra Greve Museum," siger kurator Marie Oxholm Zigler, der helt eksklusivt har åbnet dørene til Gl. Holtegaard for Rudersdal Avis. Foto: Pernille Borenhoff

Nearly Now hedder Trine Søndergaards udstilling på Gl. Holtegaard. En passende titel, for det var lige ved og næsten, at der blev åbnet. I stedet kan man glæde sig over, at fotoudstillingen nu bliver vist virtuelt og gennem glughuller

Rudersdal - 14. marts 2021 kl. 11:46 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

På Gl. Holtegaard holdt man i forrige uge vejret og håbede til det sidste på, at kunsthallen kunne få lov til at åbne. Men det blev ikke nu.

Man havde ellers været optimistisk og opsat Trine Søndergaards udstilling Nearly Now og håbet, at den kunne vises frem for publikum, inden den tages ned den 5. april for at gøre plads til en udstilling med kunstneren Jesper Just.

Nu er det mere end uvist, om det kan lade sig gøre at åbne inden da, og derfor har kunsthallen taget kontakt til firmaet Artland, der gennemfotograferer udstillingen og lægger den på Gl. Holtegaards hjemmeside, hvor alle kan se den ganske gratis.

"Det bliver en 360 grader rundtur, som man kender det fra ejendomsmæglernes fremvisninger," siger kurator Marie Oxholm Zigler, der helt eksklusivt har åbnet dørene til Gl. Holtegaard for Rudersdal Avis for at vise omkring i udstillingen, der har stået klar siden den 5. februar og udelukkende ventet på, at det blev muligt at invitere publikum indenfor.

Skabt til Gl. Holtegaard At udstillingen, der har været mere end et år undervejs, er lavet specifikt til Gl. Holtegaard ses allerede i det første rum.

Her er en lang række foto af æbler, der ved første øjekast kan synes ens.

"Trine Søndergaard er optaget af parløbet mellem hendes arbejde og huset, og på en tur i Barokhaven fik hun ideen til at fotografere æblerne på samme tidspunkt løbende i et helt år," forklarer Marie Axholm.

Æblerne er i øvrigt af sorten Borgherre.

Tid er et af de emner, som optager fotografen særligt, og hun udvælger sine motiver ud fra præmissen om, at de lige så godt kunne været fotograferet for 300 år siden - altså da Gl. Holtegaard blev opført - som i dag.

Trine Søndergaard, der er en af landets fremmeste kunstfotografer, er kendt for at arbejde med serie. Og dem er der flere af på udstillingen. Foruden serien med æblerne er der flere værker med kvinder og hovedtøj.

"Alle kvinderne er fra en skole i Greve, og deres hovedtøj er fra 17-1800tallet og udlånt fra Greve Museum," fortæller Marie Oxholm Zigler.

Også her er tiden et tema idet kvindernes tøj og deres hovedbeklædning repræsenterer to meget forskellige epoker.

Usynlighedsalderen En anden serie portrættere kvinder, hvor man ikke ser deres ansigter men udelukkende deres hår.

"Usynlighedsalderen optager hende voldsomt. Måske fordi hun selv nærmere sig den alder, hvor håret begynder at blive gråt. Med serie, hvor mabn ikke ser kvindernes ansigter men deres hår, undersøger hun, hvad hår kan. Hår er sexet og magtfuldt, og hvad sker der, når det bliver gråt, og kvinden går fra at være attraktiv til at blive usynlig? Også her er tidsaspektet inden over. Hvornår er det den overgang sker. Det er en langsom proces, der faktisk kommer, før end vi registrerer det," forklarer Marie Oxholm Zigler om protrætserien.

I den store midtersal på Gl. Holtegaard hænger fire meget store hvide fotografier, som ved første øjekast kan virke svære at afkode.

Trine Søndergaard har været i kommunens arkiver, og i samarbejde med Rudersdal Musser har hun fået lov til at åbne et par arkivæsker med flere hundrede år gamle dragter, kjoler og tekstiler repræsenterende tiden, da Gl. Holtegaard var et privathjem.

"Hun fik lov til lige at linde på æskerne, forsigtigt åbne det syrefrie papir og fotografere det. For de må nærmest ikke pakkes ud. Kjolerne er arkiveret, men åbner man, risikerer man, at de går tabt. Omvendt er det pakket ind og bliver ikke set. Det er det aspekt, hun forsøger at illustrere med fotografierne," siger kurator Marie Oxholm Zigler.

Forår i barokhaven Udstillingen slutter med endnu en serie æbler, hvor forfaldet for alvor er sat ind samt med to meget smukke foto af plovfurer med den knapt så muntre tekst; Jeg dør en lille smule for hvert sekund der går.

Barokhaven er åben, og her kan man se foråret spire frem. Og så har kunsthallen opstillet adskillige gulmalede stiger, som man kan bestige og dermed kigge ind ad vinduerne til udstillingen.

Udstillingen er desuden blevet 3D visualiseret af firmaet Artland og ligger tilgængelig på kunsthallens hjemmeside https://glholtegaard.dk/da/udstillinger/trine-soendergaard/

Udstillingen er støttet økonomisk af Grosserer L.F. Foghts Fond, Politiken-Fonden og DJ:Fotografernes Ophavsret Fond. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram og Augustinus Fonden støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram 2021.