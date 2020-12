Denne villa på Vedbæk Strandvej 484 blev i 2015 solgt for 58 millioner kroner, og den er dermed den næstdyreste bolighandel de seneste 10 år. 19 ud af de 20 dyreste bolighandler er fra Nordsjælland, hvor især Rudersdal Kommune er repræsenteret. Pr-foto

Se listen: 19 ud af de 20 dyreste bolighandler gennem 10 år er nordsjællandske

For 10 år siden blev en villa på Vedbæk Strandvej 478 solgt til 70 millioner kroner, og den handel er stadig den dyreste bolighandel i Danmark i de seneste 10 år.

Hjemmesiden har lavet en top 20 over de dyreste bolighandler i Danmark de seneste 10 år, og på listen finder man - måske ikke overraskende - mange nordsjællandske handler; især Rudersdal Kommune er rigt repræsenteret.

- Det er de store, flotte huse i Nordsjælland, som vi nok alle har luret lidt på, når vi kører op ad Strandvejen, der dominerer den her liste. Vedbæk Strandvej i Rudersdal Kommune fyrer den af på de fire øverste pladser, mens Gentofte, Helsingør, Lyngby-Taarbæk og Hørsholm også er repræsenteret på listen. Det er i Nordsjælland, vi ser den største koncentration af store og dyre palæer, og når de så tilmed ligger tæt på vandet, så er vi ude i ægte liebhaveri. Det koster, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk ifølge en pressemeddelelse fra mediet.

Herunder kan du se de 20 boliger på listen over de dyreste bolighandler - de er alle sammen villaer, for der er ingen rækkehuse eller ejerlejligheder, der er solgt dyrt nok siden 2010 til at komme med på listen.