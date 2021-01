Se de søde billeder: Så kom sneen

Det er om at udnytte sneen, mens den er her og selvom den blev mere og mere våd, som dagen skred frem, så var der mange børn og voksne, der måtte ud og mærke det hvide element

I Politiparken i Birkerød boltrede Abigail sig i den hvide sne. Hun og hendes familie er fra Pakistan, og det er den anden vinter de tilbringer i Dannmark, men første gang, at sneen for alvor er blevet liggende, så det skulle udnyttes.

På Bakken ved Nørrevang var der også røde kinder og fuld fart på kælken. Og på Holtekollen i Geelsskov var som altid lagt op til vanvidskørsel for de fartgale.