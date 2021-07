Se billedserie Helge Jørgensen viser fangsten frem for formiddagens kunder.

Send til din ven. X Artiklen: Se de skønne billeder: Spætter, torsk og andre originaler på Vedbæk Havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se de skønne billeder: Spætter, torsk og andre originaler på Vedbæk Havn

Fem faste kuttere hører hjemme i Vedbæk Havn, og har man mod på selv at flå sin friske rødspætte, så kan man lægge vejen forbi og handle ved 10-tiden, hvor de typisk lægger til

Rudersdal - 09. juli 2021 kl. 11:27 Af Tekst og foto: Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Det har været en god morgen på Øresund for Helge Jørgensen. Han er den første af Vedbæks lokale fiskere, der lægger til i havnen denne formiddag.

På kajen tæt ved havnekontoret står en lille gruppe allerede klar til at få del i fangsten. En herre i slåbrok og badebukser er blandt de første i køen. Han rækker sin medbragte plasticpose frem. Tydeligvis en af stamkunderne.

"Du kan roligt skrive, at rødspætterne er store og flotte lige nu," sige Helge Jørgensen, mens han rækker endnu en kurv op på kajen, hvori de friske fisk ligger og slår med halen.

Det er ikke bare rødspættefangsten, der har været god denne morgen, der er også masser af imponerende store torsk.

Helge Jørgensen er 3. generations fisker på Vedbæk Havn. Det løber i blodet. Hans bror er også fisker.

Helge har været fisker i 50 år. Men lige nu overvejer han at stoppe. Mest fordi han er så træt af de mange EU-regler og den evige mistænkeliggørelse og kontrol, som han synes, gør det unødigt vanskeligt at være fisker.

Gode historier På kajen sidder Torben Friis og Bjarne 'Murer' på hver sin kasse og iagttager arbejdet. Det gør de nærmest på daglig basis hele året rundt.

"Om vinteren er øllene lidt koldere," siger Bjarne Murer og griner. Han har selv arbejdet som murer i Vedbæk det meste af sit liv, og så har han fisket lidt ved siden af. Torben Friis arbejdede som fisker i Vedbæk Havn fra 1987 til 2004.

"Det er hårdt arbejde at være fisker," siger Torben Friis og peger på sine knæskaller, hvor man kan se de lyse ar i den solbrune hud fra to nye knæ, han har fået indopereret.

"De virker helt fint nu," siger han og vipper benet frem og tilbage.

Fakta Der er fem faste fiskerbåde, der holder til i Vedbæk Havn. Har man lyst til at købe frisk fisk direkte fra kutteren, kan man prøve at kigge forbi ved 10-tiden. De yngste skippere er en del af havfrisk.dk, hvor de melder ind, hvornår de kommer ind, så kunderne ikke går forgæves. Nogle af dem er også på Facebook. Der er fem faste fiskerbåde, der holder til i Vedbæk Havn. Har man lyst til at købe frisk fisk direkte fra kutteren, kan man prøve at kigge forbi ved 10-tiden. De yngste skippere er en del af havfrisk.dk, hvor de melder ind, hvornår de kommer ind, så kunderne ikke går forgæves. Nogle af dem er også på Facebook. De to herrer fisker ikke mere. Nu er deres spidskompetence at fortælle røverhistorier.

"Og hvis de ikke er gode nok, så lægger vi lidt til," siger Bjarne Murer.

Ved kajen viser Helge Jørgensen en af de flotte torsk frem.

"Dem her kan vi ikke fange til nytår, konstaterer han tørt."

I mellemtiden har også kutteren Laura lag til ved siden af. Her er Erik Henriksen skipper, og det har han været i snart 30 år. I hans familie var der ellers tradition for, at man blev blikkenslager.

Han kom ind i faget, fordi Tom Olsen og Jens 'Fisker' tog ham med ombord. I starten tjente han bare lidt lommepenge, men i 2001 købte han sin egen kutter. Tom Olsen er i dag havnefoged i Vedbæk Havn, men han havde sin egen kutter frem til 2006. Derfor kender han også alle på havnen.

"Erik var en af de knægte, der stod her som den første om morgenen, og han var den sidste til at gå hjem," husker Tom Olsen.

På kajen går snakken, og Jacob med den sorte hat og smøgerne i vestelommen hjælper med at skubbe fangsten ind i kølerummet.

"Jeg kan godt lide, at der er plads til originaler her på havnen," siger Tom Olsen og kigger ud over den brogede skare af mennesker, der er samlet omkring fiskerbådene.

Populær havn Sommersæsonen for lystsejlerne er ikke for alvor gået i gang endnu. I dag er der 12 gæster, der ligger i havnen. Men i løbet af juli måned er det typisk lidt flere.

"Svenskerne kommer til Vedbæk for at nyde vores gode badestrande, men hvis de vil have lidt mere havneliv og shopping, så tager de til Rungsted, og hvis de skal på Bakken, så lægger de til i Taarbæk," siger Tom Olsen.

Kun godt 20 af de faste både er taget afsted på sommerferie. Så havnen er godt fyldt op.

Ifølge Tom Olsen har corona gjort det mere populært end nogensinde at få en bådeplads i havnen. Interessen er nærmest eksploderet.

"Fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er der skrevet 250 på venteliste til en havneplads. Men mon ikke nogen falder fra, nu hvor det bliver muligt at rejse igen," siger Tom Olsen.

Ved kajen er der igen liv. Det ligner nærmest en maritim håndbremsevending, da Max Christensen lægger til med sin kutter i hjørnet bag Helge Jørgensens kutter Mia.

Det giver de sidst tilkomne kunder mulighed for at også at få frisk fisk med hjem til middagsbordet.

Erik Henriksen, der nu har landet sin fangst, kommer også over, og mens bådens last tømmes for fisk, vender de morgenen på Øresund. Hvilke både der lå hvor, og hvem der havde held i nettet.

Denne tirsdag morgen var det helt klart den mest erfarne skipper på kajen, der løb med den største fangst.