Se billederne: Sådan kommer Verdensmålene ned i øjenhøjde

Lørdag den 31. oktober var en historisk dag. I hvert fald for det lokale demokrati i Rudersdal. For i lørdags mødtes en helt ny »borgersamling« for allerførste gang for at diskutere, hvordan verdensmålene kan blive konkrete for borgerne i Rudersdal. Med andre ord, hvordan kan vi få tankerne fra FN-bygningen i New York bredt ud lokalt - eller som en af de 37 borgere i borgersamlingen formulerede det:

- Det er super spændende og inspirerende, at hele verden er gået sammen om mål, der skal redde vores klode, men hvordan skal vi arbejde med dem her, hvor vi bor?

Og det er lige præcis DET kernespørgsmål, som borgersamlingen har fået til opgave: »Hvordan skal livet i Rudersdal se ud i en bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer verdensmålene«.