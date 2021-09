Se billedserie Efter et års coronapause var Ruderdal Folkemøde dag lørdag den 4. september tilbage, og her blev årets udgave af den kommunalpolitiske debat velsagtens startskuddet til valgkampen frem mod kommunalvalget den 16. november. Her er det partiernes spidskandidater i debat. Fra venstre mod højre er det Kristine Thrane (S), Court Møller (R), Ann Sofie Orth (K), Dorte Nørbo (SF), Lars Holmqvist (LA), borgmester Jens Ive (V), Anne Christiansen (LL), Christoffer Emil Jørgensen (EL) og Carsten Winther (NB).

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Politisk mødedag bød på megen politisk enighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Politisk mødedag bød på megen politisk enighed

Rudersdal Folkemødedag indbød vanen tro til politiske debatter, og som man måske nok kunne have forventet var den lokalpolitiske udgave også startskuddet til efterårets valgkamp.

Rudersdal - 06. september 2021 kl. 10:58 Af Joram G. Menzer Det var måske nok moderator på den kommunalpolitiske debat på Rudersdal Folkemødedag, redaktør på Rudersdal Avis Lars Schmi Kontakt redaktionen

Det gjorde han efter halvandens times paneldebat mellem spidskandidaterne fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Lokallisten, Enhedslisten og Nye Borgerlige med ordene:

- I vil alle sammen det samme, I er bare lidt uenige om, hvordan man kommer derhen.

Den enighed havde blandt andet vist sig tidligere i debatten, da Lars Schmidt spurgte, hvor god en kommune Rudersdal er på en skala fra 0-10, hvor 0 er »elendig« og 10 er »perfekt«. Syv af de ni deltager gav kommunen et 8-tal, mens en gav 7 og en gav 6,5.

- Det er altså ret godt, konstaterede Lars Schmidt og tilføjede:

- Så drejer det sig jo kun om små justeringer i en fantastisk dejlig kommune.

Lars Schmidt, der er redaktør på Rudersdal Avis, ramte nok bedst en egentlig opsummering af debatten blandt partiernes spidskandidater til Rudersdal Folkemødedag, da han sagde: "I vil alle sammen det samme, I er bare lidt uenige om, hvordan man kommer derhen".

Men der er selvfølgelig hår i suppen; steder, hvor kommunen kan blive bedre. Eller som borgmester Jens Ive (V) konstaterede i løbet af debatten:

- Der er ikke noget område, hvor vi gør det godt nok, for så ville udviklingen jo standse.

- Der er ikke noget område, hvor vi gør det godt nok, for så ville udviklingen jo standse, lød det blandt andet fra Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), da han deltog i kommunalpolitisk debat på Rudersdal Folkemødedag.

Udfordringerne Hvilken udfordring er så den største de næste fire år, ville Lars Schmidt vide. Socialdemokratiets Kristine Thrane mente, at det er kommunens rammevilkår.

- Udfordringen er, at vi ikke må bruge flere penge, end vi gør nu. Vi bruger så mange penge, som vi må, både på anlæg og service. Vi vil i Socialdemokratiet rigtig gerne bruge flere penge på begge dele, men det må vi ikke for Christiansborg. Selv hvis vi måtte bruge flere penge, så havde vi ikke pengene, fordi der ikke er flere penge i kassen. Så det er den næste udfordring, at vi ikke har pengene, så vi er parate til at sætte skatten op i den næste valgperiode, sagde Kristine Thrane.

Kristine Thrane fra Socialdemokratiet pegede på kommunens rammevilkår, som den største udfordring.

Der var fra flere partier enighed om, at den grønne omstilling bliver en kerneudfordring, hvor der også kommunalt skal sættes ind. Her de radikales Court Møllers svar på, hvad der bliver den største udfordring:

- Klimamålene. Vi skal nå 70 procents reduktion i 2030 og være CO2-neutrale i 2050. Det er en kæmpemæssig udfordring.

Court Møller fra Radikale Venstre mener, at klimamålene bliver den største udfordring for kommunen i den næste valgperiode.

De konservatives Ann Sofie Orth var den næste med mikrofonen i hånden, og hun var enig med Court Møller.

- Jeg er fuldstændig enig i, at klimaudfordringen er kæmpe stor. Men i en kommunal sammenhæng tænker jeg, at den største udfordring, vi står overfor i de kommende fire år, er, at lukke det hul, der er mellem Rudersdals borgeres forventninger til inddragelse i de politiske processer, og så den opfattelse vi som politikere har af det spørgsmål, sagde Ann Sofie Orth.

Ann Sofie Orth fra Det Konservative Folkeparti er enig i, at klimaudfordringen er "kæmpe stor". Men i en kommunal sammenhæng mente hun, at der også er udfordringer med borgerinddragelse.

SF's Dorte Nørbo kaldte klimaudfordringen »en brændende platform«, og overtog derudover depechen fra Ann Sofie Orth.

SF's Dorte Nørbo mener, at klimaet bliver den største udfordring for kommunalpolitikerne i den næste valgperiode. Hun kaldte klimaudfordringen for "en brændende platform".

- Borgerinddragelse og demokrati er noget af det, jeg opfatter som et ret stort problem for temmelig mange mennesker. Der er mange, der ikke føler sig ordentlig hørt og inddraget, sagde Dorte Nørbo, og det kunne Liberal Alliances Lars Holmqvist tilslutte sig:

- Vi mener også, at borgerinddragelse er et hovedområde, men jeg vil også sige, at pengene kan bruges smartere. Nu er det blevet nævnt, at skatten skal hæves, og vi mener ikke, at skatten skal hæves. Men vi mener, at man ude på skolerne skal føre pengene væk fra pædagogiske luner såsom at købe iPads og så bruge pengene på fagpersonale. Det vil sige at bruge pengene på kerneydelsen, sagde Lars Holmqvist.

Liberal Alliances spidskandidat, Lars Holmqvist, slog et slag for, at kommunen har mere fokus på at bruge penge på kerneydelser, og som et eksempel nævnte han "pædagogiske luner" som at købe iPads på skolerne i stedet for at bruge pengene på fagpersonale.

Ifølge Jens Ive bliver den næste valgperiodes største udfordring »helt klart« den kommende strukturændring i sundhedsvæsnet.

- Vi skal kunne varetage det lokalt med en høj faglighed, og vi skal indrette nye genoptræningsområder, midlertidige pladser, som i langt højere grad kommer til at imødekomme fremtidens behov. Det er en kæmpe udfordring og en kæmpe omstilling, sagde Jens Ive.

Borgmester Jens Ive (V) Jens Ive pegede på, at den næste valgperiodes største udfordring »helt klart« bliver den kommende strukturændring i sundhedsvæsnet.

Hos Lokallisten pegede Anne Christiansen på sårbare børn og unge.

- Vi har et specialområde, hvor der er udfordringer, og der skal være mere hjælp, sagde Anne Christiansen.

Lokallistens Anne Christiansen mener, at en af kommunens store udfordringer de kommende fire år handler om sårbare børn og unge, som skal have mere hjælp.

Enhedslistens spidskandidat, Christoffer Emil Jørgensen, bragte fokus tilbage på klimaet.

- For Enhedslisten er den største udfordring helt sikkert, at vi skal have sat turbo på den grønne omstilling, sagde Christoffer Emil Jørgensen.

Hos Enhedslisten pegede spidskandidat Christoffer Emil Jørgensen på, at der skal turbo på den grønne omstilling.

Som rosinen i pølseenden lød det fra Nye Borgerliges Carsten Winther - med en henvisning til, at han havde givet kommunen et 8-tal - at »det er småting, der skal repareres på«.

- Jeg er enig med Kristine Thrane i, at det i virkeligheden handler om rammerne for kommunen. Det bliver en benhård prioritering af, hvad der er kommunal velfærd. Vi skal lave den velfærd, der giver allerbedst mening for den enkelte borger, og den største udfordring er, at vi ikke er gode nok til at prioritere, sagde Carsten Winther.

Carsten Winther fra Nye Borgerlige sagde, at kommunalpolitikerne skal sikre den velfærd, der giver allerbedst mening for den enkelte borger.

Løsningerne Hvordan får man så løst de udfordringer, der blev peget på, ville moderator Lars Schmidt vide.

Den kommunalpolitiske debat, som var det afsluttende arrangement på Rudersdal Folkemødedag, trak publikum til.

- Er svaret at sætte skatten op?, spurgte han.

- Vi har opbygget en stærk likviditet, vi har den indtægt, der skal til, og vi må ikke bruge de penge, som vi kunne få ind ved en skatteforøgelse, fordi staten lægger rammer både på service- og anlægsområdet, og der vil jeg sige, at vi lægger og banker hovedet imod - hvis ikke igennem - loftet, så der er ikke noget at bruge pengene til, svarede borgmester Jens Ive.

Socialdemokratiets Kristine Thrane gav borgmesteren ret i, at kommunen »ikke lige nu må bruge flere penge«.

- Men jeg må også bare sige, at i de sidste fire år har vi hvert år sparet og sparet og sagt, at »næste år er der så penge at bruge«, og vi har fået den ene ekstra regning efter den anden - der har været rigtig mange regninger, som vi ikke havde forudset kom. Det er derfor, at jeg siger, at vi bliver nødt til at have nogle flere penge i kassen, for vi kan stadig få uforudsete regninger, sagde Kristine Thrane, der også kom med en opfordring til de andre paneldeltagere:

- Vi håber alle sammen på, at rammerne bliver sat op, og jeg vil gerne opfordre alle partier til at påvirke vores politikere på Christiansborg, for det er vigtigt, at vi får sat service- og anlægsrammerne op. Jeg er enig med panelet i, at vi skal gøre noget ved klimaet og specialområdet og så videre, men vi har ikke flere penge at bruge, end vi bruger i dag.

Den bedste bokommune Et af Rudersdal Kommunes slogans er, at kommunen skal være landets bedste bokommune. Men hvad er en god bokommune, og hvordan kan den blive endnu bedre, ville moderator Lars Schmidt vide.

I Havarthigårdens gård havde mange partier taget opstilling under pavilloner, her er det hos de konservative, som serverer kaffe - og måske lidt valgflæsk.

Nye Borgerliges Carsten Winther fik lov til at lægge ud.

- I virkeligheden er det ret enkelt, for det er ikke kommunens kommune men borgernes kommune, og vi får den allerbedste kommune ved, at det er borgerne, der får lov til at forme den, udvikle den og styre den, sagde han.

For Enhedslisten handler det om at løfte børneområdet og folkeskolen, lød det fra Christoffer Emil Jørgensen.

- Vi skal have nære og trygge daginstitutioner rundt om i kommunen. Der er lavet en strategi, hvor man har lukket de små og etableret store institutioner, og der skal vi prøve at arbejde den modsatte vej, så vi på den måde styrker de små lokalsamfund rundt omkring i kommunen. På skoleområdet har der været sammenlægninger, og der skal vi sørge for, at skolerne får deres selvstændighed tilbage og for at give lærerne frihed til at levere god undervisning, og at det foregår lokalt, sagde Christoffer Emil Jørgensen.

Lokallistens Anne Christiansen startede med at gå semantisk til værks og pegede på, at hun gerne vil kalde det en levekommune og ikke »bare en bokommune«, fordi der ikke bare skal være godt at bo men også at leve i kommunen.

- Alle skal opleve det som et godt sted at bo uanset alder, køn, etnicitet. Og noget af det, der gør det til et godt sted at bo, er adgangen til det grønne, og det skal vi bevare, sagde Anne Christiansen, inden Jens Ive fik ordet.

- Der skal være de tilbud, som man efterspørger der, hvor man er i livet, for der er jo forskel på, om man er en børnefamilie, en ung familie med gymnasieliv, eller om man er ældre og pensionist. Og så er det vigtigt med det nære - det er jeg helt enige i - og det var blandt andet derfor, at vi lavede en skolestruktur, der bevarede alle skoleadresser, så vi også kunne holde hånden under de mindre og nære skoler, der var truet på børnetallet, sagde borgmesteren.

Liberal Alliances Lars Holmqvist kaldte Rudersdal »en fantastisk kommune«.

- Men vi skal stadig tænke kommunen så fleksibel som overhovedet muligt, så vi kan møde borgernes behov så decentralt som muligt, sagde Lars Holmqvist.

Nok er det politik, er i fokus på Rudersdal Folkemødedag, men der er også tid til anden adspredelse som her, hvor der spilles bridge.

Hos SF fokuserede Dorte Nørbo igen på klimaet.

- Jeg vil gerne have noget fjernvarme, for det kan vi producere klimafornuftigt. Jeg vil gerne have nogle solceller på tagene, som der er talt om i årevis. Jeg vil også gerne have fokus på skolerne og daginstitutionerne, for de betyder noget for vores lokalmiljøer og skaber identitet og nærvær, lød det fra Dorte Nørbo.

De konservatives Ann Sofie Orth mente, at det var en god indikator på, om man var en god bo- og levekommune, hvis mennesker, der er vokset op i Rudersdal, har lyst til at flytte tilbage.

- Når man sidder tilbage med en oplevelse af, at jeg havde en god barndom, jeg havde gode oplevelser i min skolegang, og min forældre taler stadig pænt om lederen i daginstitutionen, sagde Ann Sofie Orth, inden ordet gik til Court Møller.

- Det handler blandt andet om, at når vi laver forandringer i vores kommune, så skal vi borger-involvere. Og der er i hvert fald ét område, hvor vi ikke er i mål , og det er i forhold til ensomhed, hvor vi virkelig mangler at tage fat og rykke det sidste stykke.

Kristine Thrane sluttede af med at fokusere på kommunens mindste.

- Vi vil gerne have bedre normeringer i daginstitutionerne, og vi vil gerne give pædagogerne en bedre løn og fastholde dem, sagde Kristine Thrane.

Efter halvanden time takkede Lars Schmidt for god ro og orden og en god tone, der - ifølge ham - tydede godt for den kommende valgkamp.