Se billedserie Flæskestegssandwichene går som varmt brød hos det nye spisested Birkegrillen på Hovedgaden i Birkerød. Grillen åbnede i lørdags, og indehaver Jesper Christensen har siden ligget vandret for at kunne følge med de mange ordrer fra kunderne.Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Ny grill-oase skaber lange køer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Ny grill-oase skaber lange køer

Rudersdal - 08. august 2019 kl. 06:31 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jesper Christensen har overtaget den tidligere pølsevogn i Birkerød, der nu byder på gourmet-burgere, udeservering og et kreativt hjørne til børnene. Lørdag åbnede han Birkegrillen og lige siden har der været en konstant strøm af ordre, der boomer om aftenen, når folk skal have aftensmad.

- Jeg har slet ikke kunnet følge med de sidste dage, siger Jesper Christensen, mens han står i det lille hus på Hovedgaden og tager imod store flæskesteg fra leverandøren.

Tirsdag startede han dagen med at sætte to flæskesteg over, men måtte indse at de mange kunder krævede en tredje flæskesteg. Onsdag satte han fire over til en start for at være på forkant med travlheden.

Opstarten af Birkegrillen har været en større succes, end Jesper Christensen måske havde turde håbet på. Oprindeligt var det planen, at det kun var ham, der skulle stå og passe grillen, men efter de seneste dages travlhed må han nu erkende, at det bliver svært at følge med. Han er derfor allerede i gang med at ansætte mere personale.

- Der er for meget at lave for én mand. Vi er blevet taget rigtig godt imod. Det skal man ikke klage over, siger han.

Med Birkegrillen er der kommet et rustikt og hyggeligt udemiljø foran bygningen, hvor gæster kan sidde og nyde maden og samværet. I hjørnet er der plads til, at de mindste kan male på sten og fuglehuse.

Forhåbningen er netop, at Birkegrillen ikke kun er et sted, man henter eller spiser sin mad, men at det også kan fungere som et samlingspunkt for både de lokale i Birkerød og besøgende udefra.

Se ovenfor billederne af det nye spisested i Birkerød og læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.