Se billedserie Mange børn var med deres familier mødt op for Cykelmyggens cykellegeplads for at fejre fødselsdag.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Massevis af børn fejrede cykelmyggens fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Massevis af børn fejrede cykelmyggens fødselsdag

Rudersdal - 09. april 2018 kl. 06:23 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen stod højt på forårshimlen, da der søndag var fødselsdag for Cykelmyggens cykellegeplads i Trørød. I dagens anledning var der arrangeret cykellege med konsulenter fra Cyklistforbundet, opvisning med en cykelartist fra den kommende forestilling »Cykelmyggen Egon« på Bellevue Teatret, ligesom Cykelmyggen Egons »far« og ophavsmand, forfatter Flemming Quist Møller, lagde vejen forbi. Og det var en stor fornøjelse for forfatteren til den elskede børnebog at være med til fødselsdagen på legepladsen, der er opkaldt efter hans figur, som så dagens lys for første gang i 1967.

- Det er en stor fornøjelse at være med på sådan en dag og se, at der er så mange af børnene, der nyder at cykle rundt. Det er en stor glæde for mig at se, at det vrimler med unger og deres forældre, siger Flemming Quist Møller.

Også dagens arrangører havde armene i vejret, da fødselsdagen gik over al forventning.

- Det her vejr opfordrer jo til, at man kommer ud, og det er der så sandelig også mange, der har gjort. Der har været mellem 150 og 200 forbi i dag, og det er vi meget glade for, siger Lars Wiskum, udviklingskonsulent i Rudersdal Kommune, der også glæder sig over at kunne præsentere et nyt tiltag på cykellegepladsen.

- Vi introducerer nu, at man kan bruge cykellegepladsen til børnefødselsdage. Det betyder, at man som familie kan booke cykellegepladsen i weekenden, og her er mulighed for at leje alt det udstyr, man skal bruge, fortæller Lars Wiskum.

For Helle Normand, der er børnekulturkonsulent i Rudersdal Kommune og var med i projektgruppen bag tilblivelsen af cykellegepladsen, var det også en stor glæde at opleve fødselsdagen.

- Det har været helt fantastisk at se de små cyklister, som har cyklet rundt på legepladsen i dag, siger Helle Normand.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.