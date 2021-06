Se billedserie 3.Y på vej ud til en lang dags fest. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Se billederne: Farvel og på gensyn til den helt unikke studenterårgang 2021

Fredag kørte studentervognene et nyt kuld studenter væk fra Birkerød Gymnasium og den vinkende familie. Denne årgang 2021 under man måske festen endnu mere.

Rudersdal - 25. juni 2021 kl. 17:48 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Studenterårgangen 2021 er noget helt specielt. Og i år er det ikke bare en floskel fra en skåltale. Birkerød Gymnasiums rektor, Claus Reinholdt Campeotto, udtrykte det meget præcis i sin tale til 3.Ys translokation, som avisen havde inviteret sig selv med til, fredag formiddag:

"Der var test og ikke ret meget fest. Det var en hektisk periode (da BG endelig lukkede ned efter lang tids nedåbning efter påske, red.), og det var nok uden nogle af de ting, som I havde glædet jer til. Det ved jeg godt. Og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der synes, det har været hårdt for jer," sagde han blandt andet til de ellers glædestrålende studenter, som, sammen med deres medbragte rørte pårørende, fyldte godt op i Birkerød Gymnasiums store fællessal, trods at de kun var en af de mange klasser, som dimitterede på skift i fredags.

Og netop det faktum, at rektor måtte pendulere mellem Fællessalen og Samlingssalen for at holde sin tale til de nye studenter klasse for klasse, er med til at understrege, hvor meget coronaen rent faktisk betyder og har betydet for denne årgang.

Det var Claus Reinholdt Campeotto også inde på:

"Det var jer, der fik nødundervisning, jer der ikke fik lov at holde rigtige afslutninger eller komme på studietur, og hvor festerne blev aflyst. Og da I så måtte, måtte I kun feste til klokken 12, og I skulle huske at købe jeres, øh, sodavand, inden klokken 22. I var generationen, hvor der blev trykket pause play, pause play hele tiden."

To forsømte forår Sidste år skrev vi, at studenterne havde haft et forsømt forår. Og det var hårdt nok. Men denne årgang 2021 har altså haft to, plus de andre forsømte årstider.

Men det, understregede rektor i sin tale, har måske indprentet noget unikt i denne årgang:

"I er blevet givet muligheden for at være ekstra opmærksomme på det, som virkelig betyder noget i livet. Og det skal I være. Måske bliver det lidt mindre vigtigt for jer, hvem der har den fedeste bil, eller hvem der har den nyeste højteknologiske "gadget" eller hvem der er til den rigtige festival i den smarte lejr," sagde han og fortsatte:

"I vil sætte mere pris på dagligdagen, på det nære. Cafébesøget med jeres ven, festen i haven, samværet med familien, besøget i klubben. Det vil ikke bare være en selvfølgelighed for jer. Og når mange af ikke helt kan huske coronakrisen, eller forsøger at glemme den, så vil den altid være en del af jer. Og vi erkender alle sammen, at I har haft det svært, og I har haft mere end et forsømt forår. Så ved I, årgang 2021, at lyset finder vej selv i de sværeste tider, og det er jeres store styrke."

Studentervogn og fest Og lyset har vist fundet vej. Efter et nostalgisk tilbageblik med lysbilleder fra den gymnasietid, de trods alt har haft, overrækkelsen af eksamensbeviser og klassefoto, strømmede de unge ud på parkeringspladsen, og den rullende fest, som ventede.

Nu venter forhåbentlig et velfortjent frikvarter for 3.y og alle de andre studenter, som stadig i skrivende stund ruller overrislede og lykkelige rundt og sætter fut i Birkerød og omegn med deres gashorn, åhlålåh'er og de sædvanligt kåde bannere. Et tilfældigt udpluk af årets studenterpoesi: "Før var vi i karantæne - nu brækker vi os på jeres plæne," den prosaiske klassiker "Alle vil have sex med 3.X" og 3.Ys meget specifikke: "Vi overlevede kemi med Tore - nu skal vi ud og hore."

Smilende bilister dytter løs og mindes måske de fragmenter, de selv kan huske, fra denne helt særlige dag på tærsklen til det rigtige voksenliv.

Må denne unikke årgangs studenter have en strålende sommer, og nå ja, et frikvarter, hvor de smukke unge mennesker kan orientere sig og finde sig selv, inden voksenlivet kalder med alle dets realkreditlån, MUS-samtaler og weekendture i Silvan.

Tillykke til årgangen med de hele to forsømte forår.