Se billeder og video: Togdag kørte på skinner

Lørdag inviterede Rudersdal Kommune og Kulturcenter Mariehøj til modeljernbanetræf, og selvom det væltede ind med mennesker, kørte hele arrangementet på skinner. Togklodsens Lego-modelbaner var i særdeleshed populære blandt de yngste.

Rudersdal - 26. januar 2020

Ikke under 1500 mennesker nåede forbi Kulturcenter Mariehøj i Holte, da der blev afholdt modeljernbanetræf lørdag.

Her var hele fire modeljernbaneklubber repræsenteret under overskriften »På banen igen!«, og de kunne fremvise imponerende og detaljerige konstruktioner til stor glæde for legebørn og entusiaster i alle aldre.

Blandt andet var klubben Togklodsen mødt frem med imponerende Lego-modeljernbaner, og det fik især børnene til at spærre øjnene op.

- Der er mange børn, der synes Lego er sjovt, for det har de også derhjemme, fortæller Lars Mogensen, som er formand i Togklodsen, inden han fortsætter:

- Vores interesse for Lego kommer også helt tilbage fra barndommen, men vi bruger kun Lego-klodserne, og ikke de færdigbyggede sæt. Det er ligesom et puslespil, fortæller formanden, der samtidig understreger, at man ikke kan sætte et specifikt tal på, hvor lang tid det egentlig tager at bygge en Lego-modeljernbane.

- Vi samler dem, og skiller dem ad igen, og vi bliver aldrig rigtig tilfredse, så man kan ikke sætte tid på, fortæller han med et smil.

Også DGMF, der står for Dansk *G* Modelbane Forening, var med til modeljernbanetræffet, hvor de kunne fremvise en imponerende konstruktion primært med tog fra Schweiz og Tyskland.

Her fortæller formand Per Eckhoff, at glæden ved modeljernbaner også er en glæde ved at bygge noget kreativt og få modeljernbanerne til at køre på skinner.

ModelBaneBanden var også repræsenteret, og de havde medbragt en bane med klassiske Märklin spor.

USMZ, der står for »US Modules Zealand« var ligeledes med til modelbanetræffet, og de er en forening for modelbaneentusiaster med interesse for amerikanske jernbaner. Til modeljernbanetræffet havde de medbragt en enorm bane, hvor detaljerigdommen var overvældende.

Rundt om banen gik publikum helt tæt på for at opdage, at der eksempelvis i en busk på 2 centimeters højde gemte sig en bankrøver, mens miniature politibetjente ledte i nærheden.

Når publikum var færdige med at knibe øjnene sammen ved den ene bane, gik de roligt videre til den næste, og mens børn pegede, forklarede forældre og bedsteforældre.