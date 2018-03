Se billedserie Lærerne Kasper Astrup Eriksen og Randi Grange fra Birkerød Gymnasium underviser 1.m i robotprogrammering. Foto: Sofie Wendelbo Winther

Se billeder: Robotter indtager gymnasium

Rudersdal - 15. marts 2018 kl. 06:45 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Robotterne er med stor sandsynlighed kommet for at blive - hvem ved, måske længere end menneskerne? På Birkerød Gymnasium (BG) viser det sig blandt andet ved, at alle gymnasiets 1.g-klasser nu bliver undervist i robotteknologi. Undervisningen i robotteknologi er et tværfagligt forløb i matematik og fysik, og eleverne startede i sidste uge med at programmere robotter, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Tiltaget med robotprogrammering er blevet besluttet, fordi undervisningen skal tilpasses den teknologiske udvikling i den verden, som eleverne en dag skal ud og arbejde i.

- Robotterne er en god måde at skabe interesse for den komplicerede matematikundervisning, siger matematiklærer Randi Grange.

Hun fortsætter: - Robotteknologi er jo i rivende udvikling, og har spændende karrieremuligheder, så det er godt at eleverne bliver bekendte med emnet.

I undervisningen i robotteknolig får eleverne hver tildelt en robot, og de skal herefter selv programmere den til for eksempel at bevæge sig i forhold til lydmålinger, finde vej igennem en labyrint eller kaste med en bordtennisbold.

De elever, der vælger matematik på højt niveau, får mulighed for at arbejde videre med robotterne i undervisningen.

Mange af eleverne i 1.t er ikke i tvivl om, at udviklingen med robotter er kommet for at blive, og en del af dem har også overvejet, hvordan det kan passe sammen med deres fremtidige karriereønsker.

- Da jeg startede i gymnasiet, ville jeg gerne læse medicin og arbejde som læge, men nu har vi blandt andet besøgt DTU (Danmarks Tekniske Universitet, red.), og jeg har fået indblik i mange flere ting, som jeg vil kunne arbejde med. Jeg er begyndt at få mere interesse for eksempelvis medicinsk forskning og fremstilling, så programmering kan blive aktuelt for mig i fremtiden, siger Anna Olesen fra 1.t.

