Se billeder: Rejsegilde på 51 almene boliger

Der var onsdag rejsegilde på 51 almene boliger i Vedbæk Park på Henrikholms Allé, som efter planen skal står klar til indflytning i foråret 2019. Ved gårsdagens rejsegilde var Lisbet Riis, der er formand for Søllerød almene Boligselskab, og borgmester Jens Ive (V) blandt talerne.

- Det her bliver et fantastisk sted for de nye beboere, og jeg tror også, at de vil forstå at værdsætte deres naboer og det område, som de flytter ind i. Det bliver et sted, hvor børn og ældre - og godtfolk i almindelighed - kan trives, og hvor man kan træffe hinanden og leve sammen.

Sådan sagde borgmester Jens Ive (V) blandt andet i sin tale, da der onsdag var rejsegilde på 51 almene boliger, som efter planen står klar til indflytning i foråret 2019.

Borgmesteren glædede sig i sin tale netop over, at der er tale om et almentnyttig boligbyggeri.

- I Rudersdal Kommune er vi stolt over, at vi er med i det her projekt og kan komme her til rejsegilde som gæst på det første almene boligområde i en årrække, og derfor er det en ekstra glæde at kunne markere.

Blandt talerne ved gårsdagens rejsegilde var også formanden for Søllerød almene Boligselskab, Lisbet Riis, som naturligt nok også ser frem til, at de nye boliger står klar.

- I dag kan vi fejre et nyt og spændende alment byggeri med utrolig smuk og attraktiv beliggenhed. Det er fantastisk at få mulighed for at bygge i så skønt og naturrigt område som det her, hvor man er tæt på vandet, transportmuligheder og byliv, sagde Lisbet Riis blandt andet.

De 51 lejeboliger kommer til at ligge tæt på de svanemærkede boliger i Vedbæk Park, som boligudvikleren Bonava i disse år er ved at opføre lige ved siden af. Derfor var der i onsdagens taler også fokus på det gode naboskab, og ifølge Jens Ive er det helt bevidst, at man har valgt at placere de to boligområder så tæt på hinanden.

- Det almene skal spille sammen med den private boligmasse, for det giver stærke fællesskaber. Her ligger man jo meget tæt på den øvre del af Vedbæk Park, og det mener vi er med til at give nogle stærke miljøer, for det har vi set andre steder. Derfor prioriterer vi, når vi i Rudersdal udvikler almene boliger, at det sker i samspil med private byggerier. Jeg er helt sikker på, at det her bliver en succeshistorie, siger Jens Ive torsdag i Frederiksborg Amts Avis.

En af dem, der havde lagt vejen forbi til onsdagens rejsegilde, var Henrik Lajos. Han skal være ejendomsmester i de nye boliger og overvejer derfor - sammen med sin kone Susan - at flytte ind i en af de kommende boliger.

- Vi har ingen hjemmeboende børn længere, så vi er meget interesserede i at komme herned og bo. Det er et fantastisk område, hvor man er tæt på vand og strand, gode indkøbsmuligheder og stationen, så man kan tage toget ind til København, siger Henrik Lajos, der bor i Karlebo.