Se billeder: Hårdt arbejde at få legender i form igen

Rudersdal - 18. januar 2020

Det var hårdt arbejde at få en flok forhenværende fodboldlegender i form til at spille en sidste landskamp, fortæller fysioterapeut hos FysioDanmark Skodsborg Camilla Kreutzfeldt. Men det har også været berigende og sjovt. Resultatet kan følges på TV2.

- Det var fysisk hårdt, for de er nogle tunge drenge. Og når de hørte, at nu kom behandlerne, skulle de selvfølgelig alle sammen have en tur, så når man havde været hos dem, var man helt færdig, siger Camilla Kreutzfeldt, der understreger, at arbejdet var det hele værd.

- Det var en berigende og sjov oplevelse, og man var glad, når man gik derfra, for det var bare skidehyggeligt, siger Camilla Kreutzfeldt, der i kraft af hendes fars arbejde har haft fodbold inde på livet, siden hun var ganske ung.

Derfor har hun også følt sig helt på hjemmebane blandt spillerne, hvor tonen i sådan et omklædningsrum måske kan opleves som lidt grov.

- Jeg har følt mig totalt på hjemmebane, og den der galgenhumor synes jeg er sjov, og den har også altid kørt i min familie, siger Camilla Kreutzfeldt.

Ifølge Camilla Kreutzfeldt er spillerne blevet målt og vejet fra start til slut, så sundhedsteamet har kunnet følge deres fremgang.

Hun husker med et grin tilbage på, at John »Faxe« Jensen ved sin første vejning med glæde kunne konstatere, at han »kun« vejede 99,9 kilo.

- Han var så glad for, at han ikke var over 100 kilo, siger Camilla Kreutzfeldt.

Som fysioterapeut håber hun, at et program som Kampklar kan være med til at inspirere andre mennesker med et par år på bagen til at være fysisk aktive.

- Udover at det jo er sjovt at følge nogle gamle profiler og store personligheder på den måde, som man gør i programmet, så synes jeg også, at det er spændende at se, hvor meget man kan få ud af at holde sig fysisk aktiv, siger Camilla Kreutzfeldt, der konkluderer:

- Det er aldrig for sent at komme i gang med at være fysisk aktiv, og det er aldrig for sent at lave en livsstilsændring.

Personligt blev hun under optagelserne imponeret over nogle af spillernes evne til at flytte sig og komme i bedre form.

- Der var nogle af dem, som faktisk fik nogle ret imponerende resultater ud af det, siger Camilla Kreutzfeldt.

Det krævede en indsats og en smule hårdt arbejde, men det er - som sagt - aldrig for sent.

Ifølge Henrik »Store« Larsen, der er en af deltagerne i programmet, og som mange måske vil huske for sin store rolle i Danmarks EM-triumf i 1992, er det svært at undervurdere fysioterapeuternes rolle i programmet.

- De var livsvigtige, siger Henrik »Store« Larsen.

- Vi var jo fuldstændig smadret efter sådan en dag, så var det meget rart at ligge på briksen og blive løsnet lidt op. Når du er nået op i den alder, så er det selvfølgelig en del hårdere, end da du var ung, siger Henrik »Store« Larsen, der kalder det »hårdt men skideskægt« at være med i programmet.

- Det bedste i hele verden er jo at spille fodbold og så komme ind i omklædningsrummet, og det sammenhold er jo også en stor grund til, at der er så mange, der dyrker fodbold, siger Henrik »Store« Larsen.

Han sagde ja til at deltage i programmet, fordi han syntes, at det var et sjovt koncept, og fordi han så en oplagt mulighed for at »være sammen med gutterne igen«.

- Og så var det en fin og sjov mulighed for at forsøge at komme i form igen, tilføjer Henrik »Store« Larsen, der også mener, at det har givet stof til eftertanke i forhold til at passe på sig selv, når man bliver ældre.