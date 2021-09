Anika Ree fik lov at tage plads sammen med veninderne Anni Rasmussen og Lydia Zanjani. Foto: Frank S. Pedersen

Sammen igen efter coronaen

Kommunen genoptager indsatsen mod ensomhed med seniorugen ’Tilbage til fællesskabet’

Rudersdal - 02. september 2021 kl. 04:21

- Vi havde allerede inden coronanedlukningen planer om en indsats mod det stigende problem med ensomhed blandt vores ældre, fortæller kommunalbestyrelsesmedlem Anika Ree (V). Halvandet års nedlukning har ikke gjort problemet mindre, men i denne uge har kommunen så sat turbo på.

Det vurderes at foreningslivet har mistet cirka 20 procent af sine medlemmer, der altså nu risikerer at gå glip af muligheden for sammen med andre at holde hjernen frisk, kroppen i gang og humøret højt.

- Vi kan jo ikke vide, om de har fundet andre steder end i foreningslivet at være fælles, men vi ved til gengæld, at der ikke er blevet færrre borgere i kommunen under nedlukning, så der er en risiko for, at de bare sidder alene, siger Anika Ree, der peger på, at ensomhed både går ud over det fysiske og mentale helbred.

Nabofæller Det er baggrunden for kommunens lancering af seniorugen, der med en coronavinkel er blevet til 'Tilbage til Fællesskabet' med morgenmotion, foredrag og fællesspisning.

Foredragene forgår i Kulturcenter Mariehøj, denne onsdag er emnet, at man kan blive en stærkere udgave af sig selv.

- Det synes jeg er godt, siger Anni Rasmussen, der er mødt op til foredrag sammen med sin nabo fra Gl. Holte.

- Ja, det lyder spændende, siger Lydia Zanjani. De fortæller at de har deres eget lille fællesskab om hundeture og at gå i fitnesscenter. De går ombord i kaffe og croissanter, mens de venter på at dagens foredrag skal begynde.

Vender måske tilbage Indsatsen mod ensomhed var altså allerede besluttet, inden coronaen, menspørgsmålet er, om seniorugen skal være en tilbagevendende begivenhed.

- Det håber jeg meget, i en eller anden form, også uden coronedlukning, slutter Anika Ree.

