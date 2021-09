Se billedserie En samlet kommunalbestyrelse har på deres senest møde besluttet, at »tilkendegive«, at kommunen er klar til at tage imod afghanske flygtninge. Tilkendegivelsen kommer på opfordring fra Radikale Venstre, som havde forslaget på dagsordenen. Her ses de to radikale medlemmer af kommunalbestyrelsen, Jacob Netteberg (t.v.) og Court Møller. Pressefoto

Samlet kommunalbestyrelse er klar til at tage imod afghanske flygtninge

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal har på foranledning af Radikale Venstre »tilkendegivet«, at kommunen er klar til at tage imod afghanske flygtninge.

Send gerne afghanske flygtninge til Rudersdal Kommune. Nogenlunde sådan lyder budskabet fra kommunalbestyrelsen i Rudersdal.

På sit seneste møde bakkede en samlet kommunalbestyrelse således op om et forslag fra Radikale Venstre, som lød på, at kommunen skal »tilkendegive«, at den »er parat til at påtage sig sit lokale ansvar med at huse og hjælpe sin del af personer fra Afghanistan«.

Forslaget skal selvfølgelig ses i lyset af, at mange afghanere er flygtet fra deres hjemland efter Talibans magtovertagelse i landet.

Jacob Netteberg fra Radikale Venstre uddyber:

Nordvanggaard i Birkerød er et af det sted, som Jacob Netteberg peger på som et sted, hvor potentielle afghanske flygtninge kan blive indkvarteret.

- Regeringen har lavet en plan til folk fra Afghanistan, som er sikret et toårigt nødophold, og håbet - formodningen - er, at de mennesker ikke skal sidde to år i en lejr, og derfor er det enormt vigtigt, at vi som kommune tilkendegiver, at vi er parate til at tage imod de flygtninge, for det er jo i bund og grund kommunerne, der skal løfte den opgave.

Helt bevidst ordvalg »Tilkendegivelsen« har Jacob Netteberg sendt til sit partis udlændingeordfører, Kathrine Olldag, og det »håber og tror« han også, at de andre partier har gjort til deres respektive ordførere. Derudover skal »tilkendegivelsen« nå frem til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet, forklarer Jacob Nettberg.

- Grunden til, at vi bruger den formulering - at tilkendegive - er helt bevidst, fordi vi som kommune ellers risikerer at blive brugt som figenblad for Christiansborg-politikere, en styrelse eller en minister, som vil sige, at de ikke har hørt, at kommunerne er parate til at løfte et ekstra ansvar. Derfor er det vigtigt proaktivt at sige, at når og hvis de afghanske flygtninge får brug for det, så er vi som kommune parat til at løfte vores ansvar, siger Jacob Netteberg.

En gratis omgang? Det er Udlændingestyrelsen, der fastsætter, hvor mange flygtninge hver enkelt kommune skal modtage, mens kommunerne har ansvaret for at finde et sted at bo og få den enkelte flygtning i arbejde. Med andre ord så har kommunerne ikke så meget at skulle have sagt, og derfor er det selvfølgelig et oplagt spørgsmål, om ikke de radikales forslag er et symbolpolitisk et af slagsen.

- Det kan du sige, men heldigvis kan jeg konstaterer, at det ikke er radikal politik men hele kommunalbestyrelsen, der bakker op. Hvis jeg stod alene på gaden og råbte det her, ville det være et gratis synspunkt, men når vi alle er enige om at give den tilkendegivelse, kvalificerer det forslaget udover det symbolpolitiske, siger Jacob Netteberg, der »anerkender at beslutning om asyl er et nationalt anliggende«.

Skal ud i samfundet Den radikale politiker siger, at de potentielle flygtninge skal indkvarteres på Nordvanggaard i Birkerød og andre steder, hvor kommunen »normalt indkvarterer flygtninge«.

- Og så skal de så hurtigt som muligt ud i samfundet i en lejlighed, så de kan indgå i samfundet, og de skal i uddannelse eller have et arbejde, siger Jacob Netteberg.

Det var en samlet kommunalbestyrelse, der stod bag tilkendegivelsen, som de radikale havde lagt op til, og det glæder Jacob Netteberg.

En linje som Dansk Folkeparti ikke er enig i, og til Berlingske har partiets udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, udtalt, at »målet er, at de skal hjem igen«.

- De skal ikke sikres en permanent opholdstilladelse ved at arbejde og uddanne sig. Så sker der jo det, som er sket for alle andre flygtningegrupper: At de bliver her permanent, sagde Pia Kjærsgaard.

Jacob Netteberg understreger, at han bevidst ikke bruger ordet »integrere« men »indgå«.

- Det er måske vigtigt, for selvom jeg ville mene, at de skal integreres og blive her, er det modsatte jo også et legitimt synspunkt. Personligt kan jeg ikke finde et ræsonnement for, at en 7-årig ikke skal gå i skole i de næste to år. Derudover synes jeg, at det lyder meget dyrt - både menneskeligt og økonomisk - at have flere hundrede mennesker siddende spærret inde på passiv forsørgelse i de næste to år, siger Jacob Netteberg.