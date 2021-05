Se billedserie 'Nu er det så bare at vente på, at fuglene kommer til søen, at padderne kvækker ved bredden og guldsmedene flyver over vandet. Men det kommer sikkert,' siger Stephan Springborg fra Naturstyrelsen. Foto. Naturstyrelsen

Samarbejde har pustet nyt liv i en lille naturperle ved golfbanen

En gruppe frivilllige har med opbakning fra Naturstyrelsen, Rudersdal Kommune og Søllerød Golfklub fået sat gang i naturplejen ved Vejdammen

Rudersdal - 29. maj 2021

En lille gruppe beboere, der bor i nærheden af vandhullet, Vejdammen lige nord for Gassehaven, havde i længere tid ønsket at der blev bedre udsyn og bedre mulighed for at opholde sig ved søen, der ligger ved hul 15 på Søllerød golfbane.

"Flere af beboerne kendte søen fra deres ungdom, som et sted, hvor man kunne se ud over vandspejlet, og der var endda enkelte, som havde fanget geder og andre fisk i søen. Men nu var den omkranset af tæt krat, man kunne kun ane søfladen, og det var helt umuligt at færdes ved bredden," fortæller Christian Saxe, som er talsmand for de frivillige beboere i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

Han fik sat et møde i stand med Naturstyrelsen, der ejer området for at høre, om der ikke kunne gøres noget. Og han tog også kontakt til Rudersdal Kommune, da de dels er naboer og dels administrerer lovgivningen på området.

Både Naturstyrelsen og Kommunen kunne se idéen, og sammen aftalte parterne, hvad der skulle gøres for at forbedre mulighederne for at nyde søen.

Biolog Stephan Springborg fra Naturstyrelsen fortæller, at:

"Målet med naturplejedelen var at skabe lys og ikke mindst vind til søfladen. så den bliver bedre iltet. I forhold til den rekreative oplevelse var målet at skabe bedre indkig til søen fra stien og opholdsarealerne op til søen og få skabt et opholdsarealer med siddepladser tæt på søbredden," siger han og fortsætter:

"Vi valgte store marksten, da de dels er uforgængelige og dels ser naturlige ud," siger han.

Frivillige på arbejde Der er nu blevet fældet en del pilekrat langs bredden af søen, og de halvstore elletræer samme sted er blevet stammet op. Alt sammen er udført af de frivillige beboere fra området med håndsave og grensakse.

"Da vi var halvfærdige med arbejdet begyndte det at knibe med at magte de største af træerne, og vi kontaktede da Mads Andersen, som er chefgreenkeeper i Søllerød Golfklub, og som vi håbede, kunne hjælpe med projektet, da det også ville give et flot indkig til søen for golfspillerne," fortæller Christian Saxe.

Mads Andersen var helt med på idéen.

"Jeg har selv et stort hjerte for natur, og netop dette projekt var helt i min ånd. Vi laver en stor del af naturplejen på golfbanen om vinteren og råder over både maskiner og folk, der kan magte større opgaver, så det var naturligt at hjælpe vores naboer og Naturstyrelsen med dette projekt," forklarer chefgreenkeeperen.

Og for at fuldende projektet kørte Søllerød Golfklub til sidst de tre store sten ind, og skabte derved en fin og naturlig siddeplads i læ og tæt op ad søen.

Birgitte Sølvkjær, der er skov- og landskabsingeniør i Rudersdal Kommune fortæller samtidig, at kommunen til efteråret har planlagt både at fælde og at ringe nogle af træerne i skoven ved søen, så der dels kommer mere liggende dødt ved og dels stående døende træer. Med tiden vil alt det døde træ blive liggende i skovbunden og derved skabe øget biodiversitet.ssf