Salt, der ikke er salt, vinder udenlandsk pris

Iben Büchert, der er stifter og indehaver af Mill & Mortar, er glad og stolt over, at virksomhedens produkt Salt of Hearts har vundet en pris ved Belgiens største fødevaremesse, Horeca Expo.

25. november 2017

En salt, der ikke rigtig er en salt, som Mill & Mortar i Vedbæk har udviklet, har netop vundet prisen som årets mest innovative produkt ved Belgiens største fødevaremesse, Horeca Expo. Prisen vinder virksomheden for produktet Salt of Hearts, der er en salt, der blot indeholder 15 procent salt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Vi kender jo alle nogen, der spiser lidt for meget salt, og vi ved også, at det ikke er super godt for os. Salt of Hearts er skabt ud fra tanken om at spare på saltet uden at spare på den gode smag, siger indehaver Iben Büchert om produktet.

Det var kok, konsulent og medforfatter af kogebogen »Neurogastronomi« Rasmus Bredahl, der henvendte sig til Mill & Mortar med idéen til Salt of Hearts.

- I praksis kan man spare på saltet ved at skrue op for de øvrige grundsmage - det sure, det søde, det bitre, umami og det stærke. Sørger man for, at de andre grundsmage er markante og afbalancerede i smagsbilledet, behøver man ikke de store mængder salt til at booste smagen, siger Rasmus Bredahl - en erfaring, han gjorde brug af i arbejdet med at udvikle Salt of Hearts.

Iben Büchert er glad og stolt over prisen

- Vi vidste faktisk godt, at det var et ret fedt og ret nyskabende produkt, som vi havde lavet,men jeg bliver da oprigtigt rigtig, rigtig glad og stolt over, at vi kan få sådan nogle samarbejder op at stå, og at vi kan bruge krydderier til noget andet end bare at putte i maden. Jeg synes, hele legen med smage og sanser er rigtig sjov, siger Iben Büchert.

Prisen, som Mill & Mortar vandt, uddeles ved åbningen af Horeca Expo i Belgien, og den gives til en iværksætter, som har udviklet et nyt produkt eller en ny service, som retter sig imod restaurations- og cateringbranchen. Produktet skal, udover at være nyskabende, også være til gavn for samfundet, miljøet eller fødevaresikkerheden.

