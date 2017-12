Salg af ulovligt fyrværkeri udviklede sig til røveri

Tre fyre på 15, 14 og 14 år fra Kokkedal havde aftalt med en 18-årig mand fra Frederikssund, at de for 2.600 kroner skulle købe det ulovlige knaldfyrværkeri og mødes på Holte Station. Her indfandt de sig fredag ved 13.40-tiden, men pludselig fandt de tre Kokkedal-drenge ud af, at de ikke ville betale for fyrværkeriet, og den ene trak en kniv. Herefter løb de tre fra stedet, mens Nordsjællands Politi blev tilkaldt.