Sagsbunken vokser - kommunen har svært ved at følge med

Borgerne må stadig indstille sig på længere ventetider, hvis de skal bygge nyt, oplyser Rudersdal Kommune

Rudersdal - 14. juni 2021 kl. 11:40 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Rudersdal Kommunen har fortsat svært ved at håndtere mængden af byggesager i kommunen.

Det skyldes blandt andet, oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse, at kommunen modtager usædvanligt mange byggeansøgninger, specielt kører byggeriet på højtryk i villaområderne. Alene i marts, april og maj har kommunen modtaget cirka 30 procent flere ansøgninger og forespørgsler sammenlignet med sidste år.

Det betyder, at borgere og virksomheder må forvente længere ventetider end normalt.

"Mit bedste råd er at væbne sig med tålmodighed og lade være med at lægge optimistiske planer med entreprenørerne. Hvis en sag ikke er lige til og for eksempel kræver dispensationer og nabohøringer med videre, så kan der meget let gå op til et halvt års sagsbehandlingstid. Andre sager kan heldigvis ordnes hurtigere, men p.t. ligger vi på 2-3 måneders sagsbehandlingstid for for eksempel enfamiliehuse," forklarer formanden for Bypanudvalget, Anne Christiansen (L) i pressemeddelelsen.

Svært at rekruttere Nogenlunde samme budskab udtalte udvalgsformanden også tilbage i marts, da sagsbunkerne også havde vokset sig voldsomt store.

"Vi må være ærlige at sige, at vi har haft udfordringer i 2020. Det har ført til for lange sagsbehandlingstider. Vi har derfor sat ekstra bemanding på at få afviklet puklen af 2020-sager og forventer at komme i mål her i løbet af foråret," lød det i Rudersdal Avis 10. marts.

Det har altså tydeligvis ikke kunnet lade sig gøre, og det skyldes blandt andet, at det har været svært at skaffe den ekstra bemanding, der kan sætte fart i sagsbehandlingen.

"Vi følger udviklingen nøje i udvalget, og forvaltningen er også i gang med at ansætte nye medarbejdere, så vi kan sætte ind med ekstra ressourcer på området. Problemet er imidlertid det samme i mange andre af vores nabokommuner, så det er p.t. vanskeligt at rekruttere erfarne medarbejdere på området," siger Anne Christiansen nu.

Byplanudvalget drøfter på sit møde 16. juni, hvilke servicemål, der skal gælde for Rudersdal.

Udgangspunktet er de nationale servicemål for eksempelvis enfamiliehuse og erhvervssager, men da kommunen især i villaområder stiller flere krav til for eksempel partshøringer af naboer og opmålinger af terræn med videre, forventer Rudersdal Kommune, at sagsbehandlingstiden på disse sager vil ligge højere.