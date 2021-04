Se billedserie Siden virksomheden Pro Defending, der nu har skiftet navn til PRO Fodboldskole, blev oprettet i november 2017, har mellem 5000 og 6000 børn og unge været på fodboldcamp eller fodboldskole hos PRO Fodboldskole. Foto: PRO Fodboldskole

Sad på café: Professionelle fodboldspiller fik ide der ændrede deres liv

To tidligere professionelle fodboldspillere fandt en mangelvare i fodboldverdenen, og så startede de en virksomhed sammen.

Rudersdal - 16. april 2021 kl. 05:55 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

På en sommerdag i maj 2017 sad to tidligere professionelle fodboldspillere på Espresso House på Kongens Nytorv i København.

Det var eftermiddag, solen skinnede, og de to fodboldentusiaster fik sig hver en havrelatte og endnu en af mange intense fodboldsnakke, som de havde haft så mange gange før. Men lige netop den her snak var helt speciel. For det var den dag, på den travle kaffebar på hjørnet mellem Kongens Nytorv og Store Kongensgade, at vennerne Kris Stadsgaard og Anders Brian Nielsen kom på en idé, der ville komme til at vende op og ned på deres hverdag. De kom på ideen til virksomheden Pro Defending.

- Vi havde snakket om i flere år, at der manglede forsvarstræning på markedet. Vi er jo begge to tidligere professionelle fodboldspillere, og i alle de træninger vi har haft, næsten uanset om vi har været i Danmark eller i udlandet, der har der været fokus på holdet som helhed eller på dødbolde eller opspil. Ting som ikke decideret har med forsvarsspillet at gøre. Det var derfor, vi tænkte, at vi var nødt til at få forsvarsspil mere udbredt. For det har vi selv savnet i de klubber, hvor vi har været, siger 35-årige Kris Stadsgaard, der er den hovedansvarlige for virksomheden. Han ejer nemlig 95 procent af virksomheden, mens Anders Brian Nielsen ejer de sidste fem procent.

Artiklen fortsætter under billedet.. Anders Brian Nielsen (tv.) og Kris Stadsgaard fik ideen til virksomheden PRO Fodboldskole, da de sad på en café i København en sommerdag i 2017. Foto: PRO Fodboldskole

Nyt navn: PRO Fodboldskole Her knap fire år senere har virksomheden adresse i Holte, og så har den skiftet navn til PRO Fodboldskole. For i dag beskæftiger virksomheden sig med meget andet end professionelt forssvarsspil.

- Mange begyndte ret hurtigt at spørge, om vi også havde eksempelvis angrebstræning. Anders og jeg tænkte begge to, at vi godt ville kunne varetage angrebstræning, men hvis det skulle være PRO, som vi jo brander os på, så skulle vi ikke varetage angrebstræningen. Så vi var nødt til at få en ind, som er tidligere professionel fodboldspiller og som har været angriber i 15-20 år i sit fodboldaktive liv. Så vi fik en angrebsspiller ind, og kort tid efter fik vi også en midtbanespiller ind, så en mentaltræner og så en sprinttræner, siger Kris Stadsgaard, og den dag i dag har virksomheden flere velkendte navne såsom Dennis Sørensen, Danny Olsen, Emil Larsen, Peter Foldgast, Jonathan Richter, Tommy Bechmann, Jens Gjesing, Simon Richter, Allan Kuhn, Karim Zaza, Michael Schjønberg, Thomas Gaardsøe, Martin Albrechtsen og Julie Tavlo på listen over tilknyttede trænere.

Artiklen fortsætter under billedet.. PRO Fodboldskole startede med at være en virksomhed, der tilbød professionel forsvarstræning. I dag tilbyder virksomheden både forsvarstræning, angrebstræning, mentaltræning, sprinttræning, fodboldskole og meget andet. Foto: PRO Fodboldskole

Efterspørgsel på camps I foråret 2018 begyndte virksomheden også at få forespørgsler på fodboldcamps og fodboldskoler.

- På et tidspunkt blev vi spurgt, om vi også arrangerede camps, så vi fik arrangeret en fodboldcamp i Hafnia Hallen i Valby. Den var der rigtig stor efterspørgsel på, og så blev vi enige om også at prøve at arrangere en fodboldskole. Den blev afholdt i min hjemby Sengeløse i Høje-Taastrup, siger Kris Stadsgaard og fortsætter:

- Det er en lille landsby, men der kom 75 spillere fra nær og fjern. Omkring 15 af spillerne var fra Sengeløses fodboldklub. Resten kom fra alle mulige steder på Sjælland, og det var jo helt vildt, at de ville køre hele vejen til Sengeløse mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag for at deltage i vores fodboldskole. Det viste os bare, at vi havde fat i noget af det rigtige, siger Kris Stadsgaard.

Samme koncept i Sverige Siden da har mellem 5000 og 6000 børn og unge været på fodboldcamp eller fodboldskole på en af de omkring 30 fodboldskoler, PRO Fodboldskole står bag.

Fodboldskolerne er i dag den bærende del af virksomheden, og Kris Stadsgaard håber på, at endnu flere værtsklubber og fodboldspillere bliver en del af PRO Fodboldskole.

- Vi er hele tiden på jagt efter flere værtsklubber til vores fodboldskoler, og den jagt stopper aldrig, så vores håb er, at der er flere og flere der får øjnene op for PRO Fodboldskole, siger han.

Anders Brian Nielsen, der er bosiddende i Sverige, er lige nu i gang med at stable en lignende virksomhed på benene i Sverige. Virksomheden i Sverige hedder »Pro Defending«, som var den danske virksomheds oprindelige navn, og den svenske virksomhed ejes hundrede procent af Anders Brian Nielsen.

