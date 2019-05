Såret Christian Kjær vil væk: Sætter kæmpe landejendom til salg

Christian Kjær har i årevis været på fornavn med danskerne - ikke mindst som lokalpolitiker for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal og via den kulørte presse - som nær ven af kongehuset og det tidligere ægteskab med Janni Spies og som arving og medejer af cementkoncernen FLSmidth & Co. A/S.

Frederiksborg Amts Avis citerer »Se og Hør« for, at den danske rigmand er så ked af det efter, at han for nylig blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have påkørt en frivillig, der styrede trafikken under et cykelløb, at han nu sælger sin ejendom og flytter til Schweiz.