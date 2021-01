Vaccinationerne fortsætter i Rudersdal. Nu er turen kommet til sårbare i eget hjem. Foto: Thomas Olsen

Sårbare borgere får nu det først stik i Rudersdal

Den store opgave med at vaccinere mod Covid-19 er gået i gang. Nu er det de sårbare borgere i eget hjem i Rudersdal, der får stikket

Rudersdal - 18. januar 2021 kl. 11:45

I den kommende tid, er det borgere over 65 år, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje fra kommunens hjemmepleje, der får tilbud om at blive vaccineret mod Covid-19.

"Vaccinationerne vil foregå på en vaccinationsklinik, og som udgangspunkt skal borgerne selv stå for transporten til klinikken. Der er dog tilfælde, hvor kommunen hjælper med transport. Det gælder for eksempel, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og det ikke er muligt for dig at komme til vaccinationsklinik ved egen hjælp eller med hjælp fra dine venner eller pårørende," skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse og oplyser, at hjemmeplejen i Rudersdal Kommune er på nuværende tidspunkt bekendt med de borgere, som har brug for hjælp med transport til vaccination.

Kommunen har ikke mulighed for at oplyse, hvornår man vil kunne blive vaccineret, og alle borgere får besked i e-boks, når det er deres tur til at blive vaccineret. Hvis du eventuelt er fritaget for at modtage digital post, vil du i stedet få brev med posten. Borgerne skal herefter som udgangspunkt selv booke tid til vaccination og finde ud af transport til vaccinationsklinikken.

Håber på pårørendes hjælp Rudersdal Kommune arbejder på, at borgere og medarbejdere bliver vaccineret efter Sundhedsstyrelsens rækkefølge og retningslinje. Borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive (V), håber derfor også på, at pårørende vil hjælpe med bestilling af tid og transport:

"Det at vaccinere så store dele af befolkningen på så kort tid er en stor og kompleks samfundsmæssig udfordring. Det er naturligvis samtidig vores ønske, at samtlige borgere, som ønsker at blive vaccineret, også får mulighed for det. Vi er derfor meget taknemmelige over alle de pårørende, som kan træde til og vil hjælpe deres kære familiemedlemmer med at bestille tid til vaccine og med kørsel," siger borgmester Jens Ive (V).

Prioritering af befolkningen og selve vaccinationsprogrammet kan du læse mere om på: www.sst.dk/da/corona.

