Vi har nogle dejlige positive kunder og elsker vores job. Det skal sådan nogle psykopater ikke ødelægge," siger Finn og Grethe Mogensen.

Mandag i forrige uge var der væbnet røveri i Din Guldsmed på Nærumvænge Torv. Lørdag blev Grethe og Finn Mogensen udsat for verbal vold

28. august 2021

To væbnede røverier, to rambuktyverier, to ran, hvor tyve er løbet med bakker med varer samt et verbalt overfald. Det er hvad guldsmed Finn Mogensen og hans hustru Grethe har gennemlevet, siden de i 2007 overtog Din Guldsmed på Nærumvænge Torv.

De senest to episoder fandt sted i sidste uge.

Mandag kort før lukketid befandt ægteparret og en butiksassistent sig i baglokalet. Grethe Mogensen så på butikkens overvågningsskærme, at to mænd med styrthjelme var på vej ind i butikken. I hånden havde de en økse og en lang savtakket kniv. Og så ved man jo godt, at det ikke er helt almindelige kunder, der skal købe vielsesringe. Og defor reagerede Finn Mogensen også instinktivt.

"Da jeg hører glas, der bliver knust, springer jeg op og løber ind mod butikken, mens jeg inde i mit hoved er forberedt på, at jeg ligesom ved røveriet i 2019 vil få sprayet peberspray i hovedet," siger Finn Mogensen.

Imens han løber fra baglokalet og mod butikken, vifter han med armene og råber: »stop tyven«.

"Jeg har åbenbart jaget dem en skræk i livet, for de løber ud af butikken," siger Finn Mogensen, der ikke på det tidspunkt overvejede sin egen sikkerhed.

"Næh, for det var bare en automatisk reaktion. Det ville jeg fandeme ikke finde mig i," siger han.

Røverne når at få en bakke med smykker, der viser sig at være attrapsmykker, med sig. De flygter på en knallert, der kort tid efter bliver fundet i Jægersborg Hegn, hvor den er efterladt på Skovfogedvej ved indkørslen fra Skodsborgvej.

Føler sig stalket Lørdag midt på dagen er den så gal igen.

"To gutter, der må have indtaget et eller andet, kommer ind i butikken og er så provokerende, at vi må aktivere politiet. De råber og skriger og har en meget urolig adfærd," siger Finn Mogensen, om de to cirka 20-25 år unge mænd, der inden de kom ind i Din Guldsmed også havde udvist lignende truende adfærd hos både elekrikeren og brillemanden, der også havde tilkaldt politiet, der kom rimelig hurtigt og fik de to unge mænd med på stationen.

"Når man har været udsat for røverier, og være blevet truet med en kniv om mandagen, så bliver man påvirket. Og resten af dagen kørte vi for lavt blus og bad folk om at komme igen mandag. Adrenalinen fra røveriet mandag var jo slet ikke kommet ud af kroppen," siger han.

Siden det voldsomme røveri i 2019, hvor både han og Grethe fik sprøjtet peberspray i ansigtet, har der ligget en ansøgning hos Rigspolitiet fra Din Guldsmed om retten til at bruge peberspray til selvforsvar.

"Jeg føler mig stalket og vil gerne have mulighed for at forsvare mig. Det er tosset, at man har fjernet tilladelsen. Hvis jeg bliver overfaldet og truet med en kniv, vil jeg gerne have muligheden for at forhindre, at de øver vold mod personalet og min kone," siger Finn Mogensen.

Svaret er endnu ikke kommet, så han overvejer på baggrund af de seneste to hændelse at sende endnu en ansøgning.

Mange havde nok valgt at dreje nøglen om og overlade det til andre at sælge ure, vielsesringe og halssmykker til kunderne.

Men ikke Finn og Grethe Mogensen.

"Hvis først du går ud af døren og bliver væk, kommer du aldrig igen. Det har vi ikke overvejet. Sådan nogle aber skal ikke have lov til at bestemme over os, men selvfølgelig ville det være dejligt, hvis folk respekterede, at man ikke bare kan tage andres værdier. Jeg reagerede ubevidst sidste mandag, fordi jeg fandme ikke vil finde mig i de psykopater, der er igang med at knuse en glasdør i en montre inde i butikken," siger Finn Mogensen og tilføjer:

"Så længe vi synes, at det er sjovt, så bliver vi ved. Vi har nogle dejlige positve kunder, som har støttet os både i 2019 og nu. Forleden kom en lille pige ind med en blomst. Hun havde stået i isenkræmmeren, da røveriet fandt sted. Det er bare så rørende. Vi kan også sætte os ned og dø. Men sådan nogle psykopater skal ikke få os ned," siger Finn Mogensen.