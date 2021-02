Se billedserie Formanden for Rudersdal Erhvervsforening fanget ved Holte Midtpunkt. Han glæder sig over, at erhvervslivet i Rudersdal har fået nemmere ved at samarbejde med kommunen. Foto: Allan Nørregaard

Sådan kom det lokale erhvervsliv og kommunen tættere på hinanden

Erhvervsforeningens formand glæder sig over, at kommunen er begyndt at trække i samme retning som erhvervslivet - selv om der stadig er god plads til forbedringer.

Rudersdal - 11. februar 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt

Op ad bakke i strid modvind. Sådan beskriver formanden for Rudersdal Erhvervsforening, Jesper Winther Andersen, det samarbejde, som det lokale erhvervsliv havde med Rudersdal Kommune for år tilbage.

Men sådan er det ikke længere. Kommunen er ved at komme efter det, fortæller formanden, og det i en sådan grad, at man nu for alvor oplever, at kommunen trækker i samme retning som det lokale erhvervsliv.

- Vores syn på kommunen som samarbejdspartner har ændret sig. Tidligere var det op ad bakke i strid modvind, fordi det politisk var besluttet, at Rudersdal var en bo-kommune. Det blev så langsomt ændret til en bo- og levekommune, og i dag tages der i langt højere grad bestik af, hvordan erhvervslivet har det, siger Jesper Winther Andersen, der er formand for Rudersdal Erhvervsforening:

-Vi er en sammenbragt kommune. Det vil sige, vi har erhvervsområder flere steder i kommunen. Og flere bycentre. Vi vil aldrig kunne opnå synergieffekter som for eksempel partnerskabet mellem offentlige og private virksomheder, Symbiosen i Kalundborg. Vores bycentre vil alt andet lige være konkurrenter til hinanden. Det er negativt, men det hjælper, at kommunen nu er begyndt at trække samme vej som os.

Fødselshjælperne At tingene har flyttet sig i positiv retning, skyldes erhvervsklimamålingerne fra Dansk Industri og Dansk Byggeri, mener Jesper Winther Andersen, som selv har brugt disse - år efter år ikke videre positive - målinger som fødselshjælpere, når han på erhvervslivets vegne har villet flyttet kommunen i den rigtige retning.

- Gang på gang kom Rudersdal ud med nogle dårlige placeringer. Det har jeg i flere år slået mønt på ved at skrive og holde en tale om erhvervslivet. Talen var hver gang bidende ironisk. Og skridt for skridt oplevede vi, at erhvervsforening og kommune kom tættere på hinanden, fortæller formanden:

- Når vi stillede med et ønske, oplevede vi nu at blive taget alvorligt, og der var da også områder, hvor vi direkte så resultater. For eksempel var det et ønske hos os, at man fik en erhvervskonsulent i kommunen. Det har vi nu. Vi ønskede også en langt bedre kommunikation til erhvervslivet, og da der ikke rigtig skete noget, skrev vi selv en kommunikationsstrategi til kommunen og lagde på bordet.

-Jeg siger ikke, at den er blevet brugt ubeset, men jeg siger, at Rudersdal i dag kommunikerer med erhvervslivet. Vi havde også et ønske om, at når der kommer nye virksomheder til kommunen, så vil de blive præsenteret for, hvordan erhvervsforeningen kan hjælpe dem. En form for automatik i dette udestår stadig, men kommunen er venligt indstillet.

Plads til forbedringer Man trækker i samme retning, men der er plads til forbedringer.

- Der er selvfølgelig også områder, hvor vi mangler at se, at det rykker. Der er stadig et godt stykke vej til en tilfredsstillende og hurtig og smidig byggesagsbehandling. Især hvis man er en mindre virksomhed, som ikke har så stort et apparat at spille med. Det gælder ikke bare egentlig byggeri, men alle former for ændringer, flytninger, udledninger mm. Her kunne jeg godt tænke mig meget mere samarbejde, professionelt og hurtigt, fastslår Jesper Winther Andersen:

- Det ville også være rart at se, at der bliver gjort mere for vores bycentre. Butiksdøden er fremskreden. Og det bliver ikke gjort nemmere af corona og handel på nettet.

Politisk ændring Jesper Winther Andersen ser det som et udslag af, at Rudersdal Kommune nu satser mere på erhverv end tidligere, at Erhvervsudvalget i 2018 erstattede det hidtidige Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalg ud fra et politisk ønske om et større fokus på at styrke erhvervsudviklingen i kommunen.

- Formanden, Randi Mondorf (V), er proaktiv og stiller op, når vi kalder. For eksempel har vi inviteret hende med på en række virksomhedsbesøg hos medlemsvirksomheder, hvor virksomhederne har haft frit slag til at fortælle, hvad de eventuelt er utilfredse med, fortæller han:

- I forbindelse med udvalgsmøderne har Erhvervsudvalget foreløbig besøgt cirka 20 lokale virksomheder og på den måde øget sit kendskab til det lokale erhvervsliv og bidraget til at udbrede kendskabet til kommunens erhvervsservice. Vi kan altså konkludere, at formanden har taget vores initiativ til sig.

Han mener også, at forandringsparatheden i Erhvervsudvalget kan ses i, at der arbejdes med en ny model med møder i erhvervs- paneler, som netop nu skal arbejde med temaet om grøn omstilling og bæredygtig udvikling i kommunen. Rudersdal Erhvervsforening deltager i disse møder

Visionen Rudersdal er ikke længere kun en bo-kommune, men også en kommune, hvor man lever. Og arbejder. Det er i sagens natur det sidste, Rudersdal Erhvervsforening kerer sig mest om.

Rudersdal er en af de kommuner i landet med flest små selskaber, og det influerer på den vision for erhvervspolitikken, som Rudersdal Erhvervsforening har, fastslårJesper Winther Andersen:

- Erhvervsforeningens vision for erhvervslivet i kommunen er præget af, at vi er en af de kommuner i landet, hvor der er flest små virksomheder - eksempelvis holdingselskaber, konsulentvirksomheder, administrationsvirksomheder. Vi kunne ønske os en større diversitet, som også skabte flere arbejdspladser, der igen ville give næring til detailhandelen. Det kræver, at de rammer, som Rudersdal tilbyder, er i orden. Og de rammer bliver bedre og bedre nu, understreger han:

- Vi har flere virksomheder i kommunen, som beskæftiger sig med bæredygtighed, miljø og klima. Her ligger vi lunt i svinget med de såkaldte vidensvirksomheder. Personligt tror jeg, at vi går en spændende fremtid i møde, når klimaet afløser coronaen på dagsordenen. De mennesker, som bor her, er meget veluddannede. Det går hånd i hånd med, at vi har mange vidensvirksomheder.

FAKTA RUDERSDAL ERHVERVSFORENING



Rudersdal Erhvervsforening blev stiftet i 2006

Målet med foreningen er, at samle alle firmaer og handlende fra hele Rudersdal Kommune i én forening, der dækker erhvervslivet i Birkerød, Holte, Søllerød, Trørød, Nærum og Vedbæk

Rudersdal Erhvervsforening og Birkerød Erhvervsforening blev lagt sammen i 2010

Foreningen har ca 60 aktive medlemmer fordelt på ganske små virksomheder og helt store virksomheder - fra enmandsbetjente til store banker. Corona I det hele taget er de lokale virksomheder gode til at tilpasse sig nye situationer. Det har coronakrisen vist.

- Mange af medlemmerne i foreningen har klaret sig rigtig godt i perioderne med restriktioner. Flere har ændret deres koncept, og vi har forstået at stå sammen. I erhvervsforeningen opfordrede vi til, at man handlede hos hinanden, og foreningen foretog en række indkøb af varer og ydelser, som egentlig først skulle have været gjort langt senere, forklarer Jesper Winther Andersen:

- Erhvervsforeningen oprettede i foråret 2020 en service, hvor erhvervsdrivende kunne henvende sig og få rådgivning til, hvordan man kunne få del i hjælpepakkerne. Det var vores medlemmer, som rådgav, og kommunen stod på sidelinjen med råd og dåd.