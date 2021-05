Få inspiration til en vild have på et webinar tirsdag aften. Foto: Adobe Stock Foto: tl6781 - stock.adobe.com

Sådan gør du din have og kommune vildere

Rudersdal konkurrerer om at blive kåret til Danmarks vildeste kommune. På tirsdag kan du deltage i et webinar og se, hvordan du kan gøre din have lidt mere biodivers og vild

Rudersdal - 31. maj 2021 kl. 11:46

Rudersdals borgere må gerne køre havetraktoren ud i skuret og lade vegetationen få frit spil.

Rudersdal Kommune deltager nemlig sammen med 91 andre kommuner i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune, og hvis kommunen skal gøre sig håb om at vinde, må borgerne og haveejerne også på banen.

Og hvordan man så gør sin have vildere, kan man få inspiration og ideer til på et webinar tirsdag 1. juni klokken 19.30-20.30.

Webinaret er tilrettelagt i samarbejde mellem Rudersdal Kommune, foreningerne Verdensmål i Hverdagsliv og Et vildere Rudersdal samt Danmarks Naturfredningsforening, og her kan nysgerrige for eksempel høre en række indlæg om biodiversitet og vilde haver.

Initiativet er led i kommunens deltagelse sammen med 91 andre kommuner i Miljøministeriets konkurrence om at blive "Danmarks vildeste kommune."

En konkurrence som fokuserer på at skabe mere plads til den vilde natur og hjælpe de arter, som har det skidt, hvilket anslået er næsten 70 procenter af alle dyre-, plante- og svampearter i DK.

"Vi står midt i en biodiversitetskrise. På halvdelen af Danmarks areal har vi valgt at dyrke foder til dyr, som vi sætter tænderne i, det gør os til et af de mest intensivt dyrkede lande i verden og sætter naturen under et massivt pres. Det er derfor oplagt, at vi arbejder med at styrke biodiversiteten på alle områder i kommunen, det være sig i haver, arealer ved virksomheder og boligselskaber og på kommunens egne arealer. Vi kan alle i hverdagen gøre vores til, at vi får en mere mangfoldig natur og give naturen mere plads," forklarer Anette Rosholm fra Foreningen Verdensmål i Hverdagsliv, som er vært på webinaret.

Borgmester Jens Ive (V) er også med for at fortælle deltagerne/tilskuerne, hvorfor kommunen har meldt sig til konkurrencen, og om de anbefalinger. som Borgersamlingen er kommet med til en mere mangfoldig natur i kommunen.

Rudersdals bidrag Den anden lokale forening, som arbejder for en mere biodivers kommune er borgergruppen "Et Vildere Rudersdal," og de både glæder sig over og til deltagelsen.

"Vi foreslog i februar måned sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Verdensmål i Hverdagsliv borgmesteren at melde Rudersdal til miljøministerens konkurrence. Vi er rigtig glade for, at det nu er sket," siger Henrik Hjortdal fra "Et Vildere Rudersdal," og fortsætter:

"Biologer kalder ikke uden grund vores tid for den sjette massedød, fordi arter uddør i massevis. Ikke mindst sommerfuglene og andre insekter, som udgør en vigtig bestanddel af blandt andet krybdyr, pattedyr og fugles føde. Vi skal gøre rigtig meget for at vende denne udvikling. Det vi som borgere og virksomheder udretter i Rudersdal, kan være et lille og vigtigt bidrag," siger han.

Selve webinaret Formålet med webinaret er at invitere alle kommunens borgere, grundejerforeninger, boligforeninger og virksomheder til at være med og lade sig inspirere af dels kommunens, dels Danmarks Naturfredningsforenings store viden og erfaringer med at styrke biodiversiteten.

Man kan også få gode råd til at gøre sin have - eller fællesareal - lidt vildere. Det sørger vild-havekonsulent Signe Schrøder for, mens Danmarks Naturfredningsforening fortæller om gode lokale erfaringer med for eksempel at styrke biodiversiteten i grøftekanterne.

I anden del af webinaret vælger man selv, hvilket emne man gerne vil høre nærmere om og måske gerne vil engagere sig i. Det kan for eksempel være, hvordan de gode erfaringer fra Attemosevej med at styrke biodiversiteten i vejkanter kan sprede sig til hele kommunen, eller hvordan man skaber et rigere planteliv i sin egen have.

Man kan læse mere om webinaret og tilmelde sig på kommunens facebookside. Man kan også læse mere om kommunens deltagelse i konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune" på. rudersdal.dk/vild

msr