Sådan gik årets Folkemødedag i Rudersdal

Det var tydeligt, at de politiske partier og mange deltagende lokale foreninger var glade for at komme på græs igen - og ikke mindst møde de mange interesserede borgere, der fra hele kommunen havde taget turen til oasen og medborgerhuset Havarthigården.

Den regionspolitiske debat, som fandt sted midt på eftermiddagen, trak derimod ikke mange til huse. Her blev det ellers debatteret, hvordan regionen og dens ansvarsområder - blandt andet sundhed, psykiatri og miljø - gøres mere relevant for borgerne.

Tilfredshed

Konklusionen var da også, at - som det ser ud lige nu - er partierne overordnet set enige om, at Rudersdal er en dejlig og god bo-kommune, og at de alle faktisk ville det samme: Nemlig gøre kommunen endnu bedre at bo i. Uenigheden handlede egentlig 'kun' om midlerne, vejen til målet, og det får vi rig mulighed for at høre meget mere om de næste måneder.