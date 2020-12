Så kom julen alligevel

Puha. Heldigvis kan man stadig jule på afstand, og i Birkerød var der i weekenden for eksempel rigtig mange børne(familier), som fejrede, at julen altså er kommet.

Mange valgte at hente lanterner hos Mantzius for børn, i Mantziushaven og få den tændt, inden turen gik via byen til Majpladsen, hvor lanterne var med til at oplyse pladsen.