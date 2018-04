Så er der 80'er-fest i Mantzius

Han fortsætter:

- Hit Med 80'erne giver hele Nordsjælland - ja, musikfans i hele landet - muligheden for at træde ind i et koncertrum, der både fejrer festen og nuet. Men koncerten åbner også for en nostalgisk portal til gyldne tider - da kystbanerocken tog følelsesliv og hverdagsagtige hændelser under tekstlig behandling og gav os gode, danske tekster at synge med på, mens vi blev forelskede, fulde og på et tidspunkt selvfølgelig også ældre.