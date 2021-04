Her er SFs hold fra venstre ses Bernt Stubbe Østergaard, Martin Rosenkilde Pedersen, Marianne Stubbe Østergaard, Dorte Nørbo, Lotte Gjaldbæk, Stefan Skrubbeltrang, Bertel Rüdinger og Kurt Petersen. Foto: Bertel Rüdinger

SF vil tilbage og have indflydelse

Med en række både erfarne og nye kræfter har SF Rudersdal sat sit hold og kurs mod en tilbagevenden i kommunalbestyrelsen.

Rudersdal - 23. april 2021 kl. 05:28 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

SF i Rudersdal har nu valgt kandidater og er dermed klar til det kommende kommunalvalg. I spidsen for holdet er den lokale SF-formand og folketingskandidat Dorte Nørbo, som fortsat kæmper den politiske kamp for en mere retfærdig, social og bæredygtig udvikling i samfundet.

- I valgkampen vil vi blandt andet have fokus på den grønne dagsorden, bedre tilbud til børn og unge og kampen for at sikre værdige forhold for ældre og udsatte borgere i Rudersdal, siger Dorte Nørbo.

Hun er leder af et oplysningsforbund, har en kandidatgrad i kunst og kultur, og er formand for SF's kulturudvalg.

- Kulturen er mit hjertebarn, og jeg arbejder derfor hårdt for at sikre dens berettigelse og anerkendelse som en del af udviklingen i samfundet, understreger hun.

I alt otte kandidater Med sig i ryggen har Dorte Nørbo syv SF-kandidater, som med forskellige baggrunde og tilgange til det politiske arbejde efter hendes vurdering udgør en kompetent og mangfoldig kandidatliste.

Tre af kandidaterne udgør, sammen med spidskandidaten, den erfarne rygrad på listen i form af tidligere kandidater og tillidsfolk i partiet gennem flere år:

Således genopstiller forfatter, cand.scient.pol. Bernt Stubbe Østergaard. Udover at være medlem af SF's økonomi- og omfordelingsudvalg er han også en af hovedkræfterne bag Rudersdal Folkemødedag.

En anden genganger er konsulent og kasserer Kurt Petersen, som tidligere har været opstillet til seniorrådet i kommunen og er frivillig aktiv i foreningen Dansk Flygtningehjælp, mens den fjerde og sidste »erfarne« er praktiserede læge Marianne Stubbe Østergaard, Ph.d. i børneastma og tidligere underviser på Københavns Universitet. Hun er desuden tilknyttet Amnesty Internationals lægegruppe.

Yngre spydspidser - Det er jo stærke kræfter, glæder Dorte Nørbo sig og fortsætter med et smil:

- Men hertil kommer fire kandidater, som udgør det friske pust og kommer til at være vores yngre spydspidser på holdet.

De nye kræfter tæller den nyligt udnævnte næstformand i SF Rudersdal og partiets lokale folketingskandidat Stefan Skrubbeltrang. Han har en kandidat i samfundsfag og historie, samt er aktiv i foreningen Børns Voksenvenner. Ny er også folkeskolelærer Lotte Gjaldbæk, som har arbejdet flere år på skoleområdet i kommunen med erfaring fra både skolebestyrelser og specialområdet, og så er der klinisk farmaceut Bertel Rüdinger, der som bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering har et godt indblik i den kommunale social- og sundhedssektor.

Den sidste af de otte navne er Cand.scient.soc. Martin Rosenkilde Pedersen, som gennem den seneste årrække har arbejdet med demokratisk udvikling som programchef i Dansk Institut for Partier og Demokrati.

Rød front og samarbejde - Vi kommer til at danne »rød front« ved kommunalvalget sammen med Enhedslisten ved at gå i valgforbund sammen. Det kunne være dejligt, hvis begge partier kunne få mindst en kandidat valgt, siger Dorte Nørbo.

Hun understreger dog samtidig, at hvis SF bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen, så vil partiet gå efter samarbejde og indflydelse.

- SF Rudersdal vil kæmpe for at indtage den vante rolle som resultatorienteret og indflydelsessøgende stemme på venstrefløjen, der presser på med grønne, velfærdsforbedrende og kulturfremmende tiltag, som er så fornuftige og nødvendige, at selv de mest borgerlige stemmer får svært ved at afvise dem, lyder det veloplagt fra Dorte Nørbo

SF vil også fortsætte kampen for øget borgerinddragelse i kommunen, understreger hun.

- Det er en mærkesag, som flere andre partier også har fået øjnene op for, men som desværre alt for ofte bliver negligeret af kommunalbestyrelsen i den politiske debat og demokratiske proces. Rudersdal er en ressourcestærk kommune i smukke naturomgivelser med enestående muligheder for forbedrede levevilkår for den almindelige borger. Dette indebærer dog en bedre prioritering af den nære velfærd og grønne omstilling, hvilket SF vil kæmpe benhårdt for - også efter at valget er afgjort, påpeger spidskandidaten.