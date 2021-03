SE VIDEOEN: Her ser du landets første H-avfaldsspand

- Hvis du går ind på et toilet, hvor det flyder med papir på gulvet, og der i det hele taget er uhumsk, så passer du automatisk ikke så meget på det, som hvis du kommer ind på et toilet, hvor der er skinnende rent. Sådan er det også med et havnebassin. Vi håber på, at folk vil være endnu bedre til at passe på vores vandmiljø, hvis det fremstår pænt og rent. Vores ønske er, at vandet skal være så rent, at man både kan fiske og bade i det, siger Tom Olsen.