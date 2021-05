SE FOTOSERIEN: Sådan bliver du fængselsbetjent: Fire kendte trak i uniformen

Se billedserie Flere indsatte i de danske fængsler, længere straffe, pladsmangel og for få betjente betyder, at der lige nu løbes ekstra stærkt i de danske fængsler og arrester. Fire kendte danskere prøvede onsdag kræfter med udfordringerne som fængselsbetjent. Her ses Lisbeth Østergaard og Kasper Fisker efter et uddannelsesscenarie med en visitation af den »indsatte« Jakob på hans værelse. Foto: Kenn Thomsen

Der er brug for flere fængselsbetjente i Danmark, og det er et job, der kræver kvinder og mænd, der er gjort af noget særligt. Fire kendte danskere prøvede onsdag kræfter med udfordringerne i jobbet.

Rudersdal - 06. maj 2021

To fængselsbetjente banker på døren til den indsatte Jakobs værelse. Han er indsat på en misbrugs-behandlingsafdeling og har søgt om udgang efter en »god periode«, da de to fængselsbetjente kommer på almindelig stikprøvekontrol. Jakobs værelse bliver gennemsøgt, han skal tage det meste af tøjet af og visiteres, og så skal han aflægge en urinprøve. Det kan i sig selv være grænseoverskridende, men er hverdag for en fængselsbetjent. Og nemmere bliver det ikke, da urinprøven viser sig positiv. Jakobs udgang bliver afslået, og han bryder fuldstændigt sammen. Det skal de to fængselsbetjente også håndtere...

Ovenstående linjer er en del af et scenarie, der onsdag udspillede sig på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød.

Det var en øjenåbner for de fire kendte danskere, Martin Johannes Larsen (tv), Mattias Hundebøll, Kasper Fisker og Lisbeth Østergaard at prøve kræfter med udfordringerne som fængselsbetjent. Foto: Kenn Thomsen

Brug for flere betjente Kriminalforsorgen har brug for flere fængselsbetjente og transportbetjente og har derfor indledt en ny rekrutteringskampagne. Jobbet kræver nemlig mænd og kvinder, der er gjort af noget særligt, og det er kun én ud af fem, der kommer gennem optagelsesprocessen og ind på uddannelsen.

Onsdag prøvede fire kendte danskere kræfter med udfordringerne som fængselsbetjent. Det blev en vild oplevelse for den tidligere tv- og radiovært Lisbeth Østergaard, tv-værten Mattias Hundebøll, den tidligere professionelle fodboldspiller Kasper Fisker og satirikeren Martin Johannes Larsen, der blev udfordret både fysisk og mentalt.

Mattias og Martin var første betjentpar, der skulle igennem det omtalte scenarie. De var tydeligt påvirkede af situationen lige efter:

Mattias Hundebøll og Martin Johannes Larsen var helt møre efter det første scenarie, hvor de skulle visitere den »indsatte« Jakob. Det var grænseoverskridende ikke at vide, hvordan han ville reagere, fortalte de efterfølgende til Frederiksborg Amts Avis. Foto: Kenn Thomsen

- Det var vildt realistisk. Jeg er fuldkommen ør i hovedet. Vi stod inde hos Jakob og anede ikke, hvordan han ville reagere, og om situationen pludseligt ville eskalere, fortæller Mattias Hundebøll til Frederiksborg Amts Avis.

En vild oplevelse Martin Johannes Larsen supplerer:

- Det var faktisk en vild oplevelse og meget udfordrende, om vi pludseligt skulle anvende den magtanvendelse og de greb, vi har lært tidligere i dag. Jeg må sige, at efter denne oplevelse har jeg kæmpe respekt for de danske fængselsbetjente og det, de kan. Hold da op.

Mattias Hundebøll nikker:

- Det er ikke kun fysisk. Det er faktisk endnu mere på det menneskelige plan. Det kræver overblik og god kommunikation. Det er pædagogik blandet med psykologi og en masse »action«. Jeg var glad for, at vi var to til at bakke hinanden op. Ude i virkeligheden vil jeg næsten altid kunne løbe fra en situation, hvis den blev ubehagelig. Det kan man ikke her. Her skal den håndteres. Kæmpe respekt.

Mette Adamsen er chef for rekruttering og uddannelse i Kriminalforsorgen. Foto: Kenn Thomsen

Treårig uddannelse Mette Adamsen, der er chef for rekruttering og uddannelse i Kriminalforsorgen, er glad for de kendte danskeres oplevelser:

- Man behøver naturligvis ikke at være tidligere OL-deltager for at kunne klare den fysiske optagelsesprøve. Men som fængsels- eller transportbetjent skal man kunne så utrolig meget andet og meget mere end at låse døre op og i, og vi kan se, at ellers gode kandidater ikke altid har den form, der skal til.

Hun fortsætter:

- De fire deltagere i dag får kun en »snas« af vores tre-årige uddannelse, så det hele bliver selvfølgelig lidt karikeret, men scenarierne, de prøver, er en tro kopi af, hvad vores elever blandt andet skal igennem. Det er et hamrende spændende job at være fængsels- eller transportbetjent. Det er meningsfuldt og alsidigt. Ikke to dage er ens, og i pressen hører man selvfølgelig de slemme historier. I virkeligheden er der masser af små og store succeser i hverdagen. Det er dem, vi arbejder for, understreger Mette Adamsen.

Kriminalforsorgen har to uddannelsescentre i Danmark. Det er i Møgelkær ved Horsens i Jylland eller i Kriminalforsorgens Uddannelsescenter på Biskop Svanes Vej i Birkerød, hvor de fire kendte danskere onsdag deltog i strabadserne.

Tv-vært Mattias Hundebøll retter på den tidligere tv-vært, Lisbeth Østergaards uniform. Stemningen var høj, men også koncentreret, da fire kendte danskere onsdag prøvede kræfter med uddannelsen til fængsels- og transportbetjent. Foto: Kenn Thomsen

Om kriminalforsorgen Kriminalforsorgen skaber tryghed i samfundet ved at fuldbyrde straffe og begrænse kriminalitet.

Kriminalforsorgen sikrer, at domstolenes afgørelser og domme føres ud i livet. Gennem kriminalitetsforebyggende indsatser skabes rammerne for, at de domfældte og arrestanter, der vil, kan få et liv uden kriminalitet.

Samtidig reageres konsekvent, når domfældte vender fællesskabet ryggen og udfordrer sikkerheden.

I Kriminalforsorgen er der ca. 4500 medarbejdere. Lidt under halvdelen er fængselsbetjente.

Gennemfører man uddannelsen som fængselsbetjent, er man garanteret ansættelse som tjenestemand i kriminalforsorgen.

De fire kendte danskere der onsdag prøvede kræfter med udfordringerne som fængselsbetjent blev også filmet under hele forløbet. Optagelserne vil blive bragt på de sociale medier som led i kriminalforsorgens rekrutteringskampagne. Foto: Kenn Thomsen

Gode links - Test dig selv - og bliv klogere På »www.enverdenindenfor.dk« kan du teste dig selv og afprøve autentiske scenarier fra jobbet som fængselsbetjent. Det er et spil, hvor du kan forsøge at gennemføre virkelige scenarier og teste din dømmekraft som fængselsbetjent.

På »www.blivfaengselsbetjent.dk« kan interesserede læse mere om jobbet og uddannelsen som fængselsbetjent og transportbetjent.

På »www.kriminalforsorgen.dk« kan du læse mere om kriminalforsorgen i Danmark.