Se billedserie Maria Bollerup med affalds-tang. I baggrunden ses opsamlingsbeholderen, der hænger i en bøje, så beholderen ikke står i den dyndede sandbund. Foto: Morten Beier Foto: Morten Beier

SE DE UNIKKE FOTOS: Affaldet lå gemt under overfladen

Vedbæk Havn deltog i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling søndag, hvor Vedbæk Sportsdykkerklub sprang i vandet. Det blev en øjenåbner.

Rudersdal - 18. april 2021 kl. 20:03 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Plastikposer, store båd-batterier, glas- og plastikflasker, olie- og benzindunke, cykelpumper, redskaber og masser af andet skrammel, der ikke hører til i hverken havet eller i Vedbæks havnebassin.

Søndag holdt Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling til gavn for miljøet.

I den forbindelse havde Vedbæk Sportsdykkerklub på eget initiativ meldt sig under fanen og taget kontakt til havnefoged Tom Olsen:

- Vi er cirka 120 medlemmer i klubben, og i dag stiller vi med 20 frivillige til affaldsindsamlingen. Vi har 15 dykkere i vandet, mens fem står på land og holder øje med sikkerheden, så vores dykkere ikke pludseligt bliver ramt af både, der sejler ind eller ud af havnen. Dykkerne ligger også med en bøje i overfladen, så man hele tiden kan se, hvor de er, fortæller Mette Hughes, der er formand for sportsdykkerklubben.

Affaldet lå under overfladen, men her er det hele set lidt oppefra med to dykkere i vandet... Dronefoto: Lars Sandager Ramlow

Passion for havet Hun peger på, at stort set alle dykkere har det til fælles, at de har en kæmpe passion for Danmarks og Verdens havmiljøer:

- Jo bedre vores have har det, des mere dyre- og planteliv er der at se på. Som dykker bliver man trist, når man ser, hvor meget affald, der driver rundt under overfladen. Det er et kæmpe problem flere steder.

Vedbæk Sportsdykkerklub har base på Vedbæk Havn, men det er kun yderst sjældent, at dykkerne hopper i havnebassinet.

15 dykkere og fem hjælpere fra Vedbæk Sportsdykkerklub deltog søndag i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsdag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Gør en stor forskel - I dag har vi muligheden for på et begrænset område at gøre en stor forskel og bjærge relativt meget affald og tabte ting op. Vi har blandt andet fået at vide, at der ligger en del store bådbatterier rundt om i havnebassinet, og det er rigtig skidt for miljøet, understreger Mette Hughes.

Opgaven med at bjærge affaldet er bestemt ikke let, for på bunden af Vedbæk Havn ligger en del dynd. Og hvis dykkerne kommer til at hvirvle det op, så bliver sigtbarheden med ét rigtig, rigtig dårlig, og det bliver tæt på umuligt at finde noget som helst.

Der skal ikke meget til før dyndet på bunden af Vedbæk havn bliver hvivlet op - og så forsvinder sigtbarheden, og det bliver umuligt at finde noget som helst. Foto: Morten Beier

Vigtig afbalancering - Som dykker skal man have styr på sin afbalancering under vandet, der er 6-7 grader. Alle har tørdragter på med både hætter og handsker, så de fryser ikke. Men der er en del udstyr at holde styr på, forklarer dykkerformanden, mens hun står på kajen og tager imod et båd-batteri, der har været tabt lige ved slæbestedet ud for sportsdykkerklubben.

Lidt derfra står havnefoged Tom Olsen og følger med.

- Her i Vedbæk Havn er vi rigtig glade for dykkerklubbens initiativ. Jeg kan slet ikke rose dykkerne nok. Jeg håber sådan, at det vil blive en tradition, lyder det med et skævt smil.

200 kilo affald blev søndag samlet op fra bunden af Vedbæks havnebassin. Foto: Morten Beier

Lille opsang til bådejere - Jeg håber også, at affaldsindsamlingen i dag vil være en lille opsang til vores kære bådejere om, at de måske skal passe lidt ekstra godt på deres ting, så de ikke falder i vandet. Sådan et båd-batteri, som Mette lige har taget imod, er noget rigtig skidt for miljøet, og vi gør faktisk en del her i havnen for at holde den pæn og ren - både over og under overfladen, understreger havnefogden.

Han opfordrer bådejere til at henvende sig, hvis man ved et uheld er kommet til at tabe affald, bådbatterier eller andet grej i havnebassinet.

- Hvis vi ved, hvor det ligger, kan vi nemmere hjælpe med at få det op igen, så det ikke ligger og forurener. Her på havnen har vi olieopsamling, vi har et miljøskur og vores nye »hav-faldsspand«, der suger oliefilm og affald væk fra havnebassinets overflade. Vi vil så gerne have en pæn havn, og det får vi bedst, hvis vi alle passer på den, lyder det venligt, men også bestemt fra Tom Olsen.

En, to, tre, hop. Maria Bollerup har fået udstyret på og hopper i Vedbæks Havnebassin. Foto: Lars Sandager Ramlow