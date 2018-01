Se billedserie Gåturen ud ad broen kan være en kold affære, inden man kan kaste sig i vandet. Men især når man har været i vandet, er det ifølge Ida Krause (t.v.) og Barbara Bentzen (t.h.) vigtigt, at man holder på den varme, som kroppen producerer efter det kolde dyk. Her er kåben fra NORDBAEK en god hjælp. Bennie Marina Hauge (midtfor) er en af dem, som har købt en kåbe.

Send til din ven. X Artiklen: SE BILLEDERNE: Vindtætte kåber til vinterbadere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SE BILLEDERNE: Vindtætte kåber til vinterbadere

Rudersdal - 26. januar 2018 kl. 10:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Joram G. Menzer

Selvom man er vinterbader og er vant til at hoppe i vand, der er under fem grader, kan det godt være en kold fornøjelse at skulle bevæge sig fra omklædningsrummet og ud i vandet. Vinterbadere i Vedbæk vil især kende til den oplevelse, da der er en mindre gåtur ud ad badebroen, indtil de vandglade vinterbadere kan kaste sig i Øresund.

Men står det til de to iværksættere og vinterbadere Ida Krause og Barbara Bentzen fra Trørød skal det nu være en saga blot at fryse før og efter, man har været i vandet. De har nemlig lanceret virksomheden NORDBAEK, som blandt andet producerer en vindtæt kåbe, som man kan iføre sig, inden man hopper i havet - og når man er kommet op. Inspirationen har de fået fra deres egne oplevelser som - forholdsvis nyslåede - vinterbadere.

- Vi har ikke vinterbadet i særlig lang tid, men vi faldt bare begge totalt for det, da vi begyndte sidste år, siger Barbara Bentzen, som fortsætter:

- Det der med at mærke, hvilken effekt det har, når man bader hver dag, er helt fantastisk. Man kan komme ud på broen og være i sådan lidt dårligt humør, så hopper man i vandet, og så bliver man bare i super godt humør.

Ida Krause nikker bekræftende og supplerer:

- Man bliver lidt afhængig af det.

Historien om NORDBAEK er på mange måder en klassisk historie om et produkt, der bliver skabt, fordi bagkvinderne ser et hul i markedet. I dette tilfælde et hul, som de først og fremmest mærkede på egne kroppe.

- Vi har så tit stået og haft den der samtale ude på broen om, at vi frøs, at det blæste, at det var koldt, og hvorfor dælen man ikke kan få en ordentlig vindtæt kåbe, som kan forlænge den fantastiske og gode oplevelser, man har, når man kommer op af vandet, siger Ida Krause.

Og her er ifølge de to iværksættere en vigtig pointe. Kåben er nemlig ikke kun tænkt som en måde at komme nogenlunde varm ud til vandet men i mindst lige så høj grad som en måde at få kroppen til at holde på varmen, når man er kommet op af vandet.

- Hvis du går ud og vinterbader og bagefter tager noget vindtæt på og noget ordentligt på fødderne, så kan du holde på den varme, som din krop producerer, efter du har været i vandet. Kroppen er nærmest som et fyr efter en tur i koldt vand, så der bliver virkelig produceret noget varme, siger Barbara Bentzen.

Vil du vide mere om NORDBAEKs produkter kan du besøge hjemmesiden www.nordbaek.com.