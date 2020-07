SE BILLEDERNE: Genforeningen genfortalt så selv børnebørnene kan forstå det

Fotoet her viser kong Christian 10. på sin hvide hest, da han den 10. juli 1920 rider over grænsen ved Frederikshøj. Kongen har netop taget en lille sønderjysk pige, Johanne Martine Braren, op på hesten. For at markere 100-års jubilæet for genforeningen er der netop blevet sat en plancheudstilling om begivenheden op på Hovedbiblioteket i Birkerød. Steffen Riis har desuden skrevet et to-bindsværk om genforeningen, og billedet her er fra den bog.Illustration fra bogen »Genforeningen 1920«