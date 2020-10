SE BILLEDERNE: Efter stor indsats - brandfolk kunne ikke redde Paradis-villa

- Da vi ankom var hele taget allerede næsten brændt væk, og der var pænt store flammer. Vi vidste fra politiet, at der ikke var beboere i huset, så vores mål med indsatsen var at begrænse omfanget, så branden ikke bredte sig til nabohusene. Naboerne måtte dog kortvarigt evakueres, da der på et tidspunkt var fare for en gaseksplosion, men gasselskabet fik hurtigt lukket ned til villaen i brand, forklarer Kent Mathiesen.