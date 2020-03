SE BILLEDERNE: Bæredygtighed trak fulde huse

Interessen var overvældende, da Rudersdal Bibliotekerne søndag holdt »Bæredygtighedsdag« på Hovedbiblioteket i Birkerød. Frederiksborg Amts Avis var forbi og talte blandt andre med Tania Schwartz, afdelingsleder for oplevelser, formidling og it:

- Stemningen er helt fantastisk, og vi har haft fuldt hus fra vi slog dørene op kl. 10.00 Derudover er vi virkelig glade for, at det er lykkedes os, at ramme så bredt med dette arrangement. Her er familier og alt fra spædbørn til pensionister. Flere af de lokale foreninger har netværket med borgerne, og så har vi haft nogle supergode oplæg fra foredragsholdere, der havde noget på hjerte om verdensmålene, siger Tania Schwartz.