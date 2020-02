Socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem og spidskandidat i Rudersdal Kristine Thrane mener, at der er lagt op til en voldsom ekstraregning i S-regeringens udspil til en udligningsreform. 200 millioner kroner står Rudersdal Kommune til at skulle betale ekstra om året, hvis reformen vedtages. Foto: Lars Sandager Ramlow

S-spidskandidat om udligning: Voldsomt at skulle betale 200 millioner kroner mere

Rudersdal - 05. februar 2020 kl. 19:58 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem og spidskandidat i Rudersdal Kristine Thrane mener, at der er lagt op til en voldsom ekstraregning i S-regeringens udspil til en udligningsreform.

I udspillet er der lagt op til en stigning på 200 millioner kroner årligt for Rudersdal Kommune, hvis udspillet vedtages i Folketinget.

- Jeg medgiver, at det er voldsomt, at der er lagt op til, at vi skal betale 200 millioner kroner mere i udligning om året udover de 1,5 milliarder kroner, som vi allerede betaler. Det er et langt højere beløb, end nogle havde forestillet sig, siger Kristine Thrane, der fortsætter:

- Vi mangler stadig at høre, hvad venstretoppen mener om sagen. Til gengæld råber de borgerlige partier i Rudersdal allerede højt. Men lad os nu se, hvor det lander efter forhandlingerne.

Da regeringen i sidste uge præsenterede udspillet blev det kritiseret af blandt andre borgmester i Rudersdal Jens Ive (V).

Kristine Thrane påpeger, at Venstre og Socialdemokratiet er de to store borgmesterpartier i landet, og at regeringen derfor skal have Venstre med i et forlig, hvis en ny udligningsreform skal have overlevelsesmuligheder.

Derudover hæfter Kristine Thrane sig ved, at regeringen i sit udspil har givet tilladelse til, at kommuner, der skal betale mere i udligning, ustraffet kan hæve kommuneskatten.

- Vi får lov at sætte skatten op, så vi kan betale regningen uden at skulle ud i nye besparelser. Samtidig lægger regeringen op til, at bundskatten vil blive sænket svarende til, hvad vi sætter kommuneskatten op med. Hvis det holder - og det håber jeg - så betyder det, at borgerne i Rudersdal Kommune ikke får nogen skattestigning på grund af udligningsreformen, siger Kristine Thrane.

Et af de forhold som Jens Ive blandt andet har kritiseret, er, at det er svært at gennemskue, hvordan regeringen er kommet frem til, hvor meget mere Rudersdal skal betale i udligning.

En kritik som også Niels Jørgen Mau Pedersen, der er projektchef på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, har været ude med, og han har blandt andet sagt, at den faglige underbygning for udspillet mangler.

- Vi havde håbet på en ny udligning, der var nemmere at gennemskue. Det er desværre ikke tilfældet. Der er flere gode initiativer i det nye udspil, men der er desværre også flere ting, der ikke er taget højde for, siger Kristine Thrane, der fortsætter:

- Det er eksempelvis ikke rimeligt, at Rudersdal Kommune skal betale mere til kommuner, som klarer sig rigtig godt allerede og som har store indtægter fra selskabsskat. Derfor bør selskabsskatten efter min opfattelse også indgå som et parameter i udligningsreformen.

Kristine Thrane mener også, at der i udligningsreformen bør blive taget højde for, at Rudersdal Kommune gennem de seneste 10 år har arbejdet på at få en effektiv drift, som hun kalder »langt mere effektiv end mange andre kommuner«.

- Derfor er det svært at finde nye effektiviseringer i Rudersdal, og det bør der naturligvis også tages højde for, siger Kristine Thrane, der slutter:

- Men Rudersdals borgere og politikere må nok indse, at tiden med store forskelle i kommuneskatten på tværs af landet er ved at rinde ud.