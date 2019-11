De to konstitueringspartnere, S og R, har fået betydelige aftryk på det budget, der netop er indgået for 2020. De sidste forhandlinger blev gjort nemmere af, at K og L i sidste øjeblik røg ud af forhandlingerne. Her er det den socialdemokratiske gruppe- og udvalgsformand, Kristine Thrane.

S og R tilfredse med svært budget

- Radikale Venstre er meget tilfredse med budgetresultatet. Vi har landet et forlig med tydelige radikale aftryk. Men det er også et budget, der bygger på modet til at sætte skatten op samtidig med, at vi tager et vigtigt greb på skolestrukturen, lyder det indledningsvis fra Court Møller.

Ikke hvis man spørger S og R. Sparerunderne på kernevelfærden har gjort ondt på de to partier, men det er trods alt bedre at sidde med ved bordet og få indflydelse end at sidde udenfor, lyder det direkte adspurgt fra de to partiers gruppe- og udvalgsformænd, Kristine Thrane (S) og Court Møller (R) i Frederiksborg Amts Avis:

De færreste politikere stiller op til valg for at spare. Ikke desto mindre har det været opgaven i Rudersdal de sidste mange år. En tvungen opgave.

