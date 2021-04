Frederiksborg Amts Avis har mødt Jens Peter Steensen godt et år efter, at han blev formand for Socialdemokratiet i Rudersdal. Det har været et vanskeligt år pga. coronaen, men nu ser han frem mod kommunalvalget. Foto: Lars Sandager Ramlow

S-formand: Velfærd skal nå alle

For godt et år siden blev Jens Peter Steensen formand for Socialdemokratiets vælgerforening i Rudersdal. Han ser fortsat samarbejde over midten som et vilkår for indflydelse.