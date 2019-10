S: Vi kæmper for den gode skole

- Jeg er blevet bombarderet... ja nogle vil kalde det spammet til med mails i den seneste tid. Alene i døgnet efter, at De Konservative og Lokallisten valgte at springe fra den aftale, vi ellers havde indgået, modtog jeg mere end 100 mails og beskeder på de sociale medier, hvor jeg blev lagt under et gevaldigt pres, for at jeg og Socialdemokratiet skulle skifte holdning til skolesammenlægningerne. Indlæggene var meget forskellige, men der var flere, der var over stregen og blev meget personlige. Det var ubehageligt, og det, synes jeg ikke, er ok, fortæller Kristine Thrane i Frederiksborg Amts Avis mandag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her