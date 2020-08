Den socialdemokratiske gruppeformand, Kristine Thrane, glæder sig over borgmester Jens Ives (V) udmelding om, at han gerne ser en skattestigning i kommunen. Foto: Lars Sandager Ramlow

S: Dumt ikke at sætte skatten op

Rudersdal - 17. august 2020

De har sagt de i årevis i Socialdemokratiet i Rudersdal: Giv kommuneskatten et nøk opad.

- Socialdemokratiet har jo flere gange over de seneste år argumenteret for en skattestigning, og det har vi gjort, fordi vi ikke synes, at der er penge nok i kommunen til alle de tiltag, vi gerne vil lave, siger den socialdemokratiske gruppeformand, Kristine Thrane.

Nu ser det ud til, at partiet endelig får deres ønske opfyldt. I hvert fald har borgmester Jens Ive (V) ytret, at han gerne ser en skattestigning på mellem 0,2 og 0,3 procentpoint.

Rudersdal Kommune har nemlig mulighed for at beholde pengene fra en skattestigning og dermed lade pengene gøre gavn for kommunens egne borgere.

Udmeldingen om en potentiel skattestigning falder da også - som forventeligt - i god jord hos den socialdemokratiske gruppeformand, Kristine Thrane.

- I mange år har det mest handlet om besparelser og effektiviseringer, så vi er rigtig glade for borgmesterens udmelding, lyder det fra Kristine Thrane, der fortsætter:

- Vi er også rigtig glade for, at det ser ud til, at vi ikke får en ekstra regning for udligningen. Så jeg ser det som en helt unik mulighed for at sætte skatten op og samtidig få lov til at beholde hele beløbet. Jeg synes ærlig talt, at det ville være lidt dumt ikke at gøre det.

Beslutter man sig for at sætte skatten op, skal det senest inden den 20. august være meddelt Social- og Indenrigsministeriet, og derfor er man også allerede godt i gang med at kigge på det kommunale budget.

Kristine Thrane har en forventning om, at de fleste partier vil støtte op om muligheden for en skattestigning.

Og når nu borgmesteren åbner op for en skattestigning, må han nok også forvente, at de andre partier kommer med ønskelister om, hvad pengene skal bruges til. Kristine Thrane har i hvert fald nogle forslag.

- Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget vil jeg gerne slå et slag for især idrætsområdet, som virkelig er blevet nedprioriteret og udsultet gennem længere tid. Vi har netop i udvalget fået en rapport, som viser, at der på idrætsområdet er et renoveringsbehov på 300 millioner kroner over de næste 10 år, lyder det fra Kristine Thrane.

Kristine Thrane er desuden tilfreds med, at det ser ud til, at en del af de ekstra penge er tiltænkt børne- og skoleområdet.

- Vi har onsdag fået et budgetforslag i hænderne, og i det kan man se, at der er indlagt en del penge til daginstitutioner og skoler. Det synes vi er rigtig positivt, for det er en af de ting, som vi hele tiden har arbejdet for, så det støtter vi selvfølgelig op om, siger, Kristine Thrane.

Sidder man nu og håber, at en skattestigning så vil betyde flere lærere og pædagoger, bliver man dog skuffet.

- Jeg vil rigtig gerne sende flere penge i den retning, men det kan vi desværre ikke, fordi vi har udfyldt serviceloftet, så vi må ikke bruge flere penge på service, end vi gør nu. Og det er helt sikkert en ting, som jeg også vil sige til min regering: Vi bliver nødt til at sætte serviceloftet op, fordi jeg mener, at der skal flere penge i den retning, siger Kristine Thrane.