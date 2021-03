Se billedserie Vaserne er et yndet opholdessted for både mennesker og dyr.

Send til din ven. X Artiklen: Rudersdals natur blandt landets rigeste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rudersdals natur blandt landets rigeste

Rudersdal Kommune er blandt landets rigeste når det gælder naturkapital, Det viser et et nyt nationalt biodiversitetskort, som forskere fra Aarhus Universitet har udarbejdet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Rudersdal - 05. marts 2021 kl. 11:47 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Hvis man kunne værdisætte naturen i hver enkelt kommune med ét tal, hvad ville det så være? Det har forskere på Aarhus Universitet regnet på og kåret Danmarks mest og mindst biodiverse kommuner. I det regnestykke kommer Rudersdal Kommune ind på en flot 6. plads

De fleste borgere i Rudersdal Kommune elsker deres område og de mange tilgængelige rekreative naturoplevelser ved både skov og vand. Men de færreste vidste nok, at kommunen er blandt landets absolut rigeste, når det gælder naturkapital.

Faktisk er er der kun fem andre kommuner, der klarer sig bedre i opgørelsen af kommunal naturkapital.

Det som borgerne ønsker Den placering kommer også som en glædelig overraskelse for borgmester Jens Ive(V).

"Jeg tænker, at det er lidt usædvanligt for en storbykommune, men vi arbejder også hele tiden med den forudsætning, at 2/3 dele af kommunen skal blive ved med at være grøn, det er det, som borgerne ønsker," siger Jens Ive.

Rudersdal Kommune er geografisk stor og har en stor diversitet i naturområder fra stranden ved Øresund til urskoven i Vaserne, der er udpeget til Natura 2000-område og dermed klacificeret som et af Danmarks mest værdifulde naturområder.

Men en naturpleje med respekt for miljøet og biodiversiteten er også noget, der bliver prioriteret i kommunen. De seneste år er grøftekanterne blevet klippe med en lavere frekvens, og der er sået vilde blomster i vejrabatterne.

"Vi er ikke længere så intesive i forhold til at holde græsset, og vi er også langt med vores parkplaner, selv vores kirkegårde laver vi mere naturprægede for at forbedre biodiversiteten. Vi arbejder også for en helt sprøjtefri kommune, og der har vi allerede en god dialog med golfbanerne, men vi vil også gerne have borgerne med vognen. For netop sprøjtegifte er noget af det, der kan gå ud over biodiversiteteten. Vi har også mange grundvandsreservoier her i Rudersdal, og dem vil vi gerne passe godt på," siger Jens Ive.

Selv glæder han sig dagligt over naturen i området og holder meget af Furesøen og Vaserne.

"Der også fantastisk smukt ved Skodsborg omkring Bøllemosen. Når jeg er ude at gå tur i øjeblikket, så møder jeg mange, der ikke anede, at de her områder eksisterede. Det er fantastisk at borgerne er flokkedes ud og har indtaget nye områder og fulgt Rudersdalruterne, og pludselig set nye sider af deres kommune," siger Jens Ive.

Den generelt store interesse for at komme ud i naturen oplever Rudersdal Kommune helt konkret i øjeblikket. Mange børnefamilier fra København har her under coronapandemien fået blik for kommunens herlighedsværdier.

"Vi oplever lige nu et kæmpe tilvalg af Rudersdal Kommune. Det vælter ind med børnefamilier, der har fået øjnene op for det vi kan tilbyde af natur, lys, luft og fede oplevelser for børnene, og det i et omfang, så vi næsten har svært ved at følge med," siger Jens Ive.

Fakta Top 10 over kommuner med Danmarks bedste natur



1. Fanø Kommune 87 point

2. Læsø Kommune 81 point



3. Tårnby Kommune 75 point

4. Lyngby-Taarbæk Kommune 64 point



5. Furesø Kommune 57 point

6. Rudersdal Kommune 54 point



7. Halsnæs Kommune 53 point

8. Gribskov Kommune 48 point



9 .Hillerød Kommune 47 point

10. Helsingør Kommune 46 point







Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - Aarhus Universitet 1. Fanø Kommune 87 point2. Læsø Kommune 81 point3. Tårnby Kommune 75 point4. Lyngby-Taarbæk Kommune 64 point5. Furesø Kommune 57 point6. Rudersdal Kommune 54 point7. Halsnæs Kommune 53 point8. Gribskov Kommune 48 point9 .Hillerød Kommune 47 point10. Helsingør Kommune 46 point Danmarks mange skove, søer, marker og byer rummer alle natur, men værdien af naturen er langt fra den samme fra kommune til kommune.

Om undersøgelsen På baggrund af et nyt nationalt biodiversitetskort har forskere fra Aarhus Universitet (DCE) udregnet det såkaldte Naturkapitalindeks for Danmark og hver af landets 98 kommuner.

Indekset viser blandt andet, at øerne Fanø og Læsø ligger helt i top sammen med mange af de nordsjællandske kommuner, mens bykommunen Rødovre Kommune indtager sidstepladsen. Årsagen til en dårlig placering findes ofte i et stort by- eller landbrugsareal, som optager plads fra naturen, mens naturområder med levesteder for truede arter tæller positivt. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

"Naturkapitalindekset bygger på kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, som fortæller os, hvor den gode natur i Danmark findes. Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og derfor er det oplagt at værdisætte den kommunale natur og benchmarke dem over for hinanden", fortæller Seniorforsker fra Aarhus Universitet (DCE) Rasmus Ejrnæs, som er ansvarlig for analysen.

Se hele Naturkapitalindekset og kommunerangeringen på www.biodiversitet.nu/naturkapital