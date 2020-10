Rudersdal Kommune er den tredje kommune i landet, som forsøger sig med en borgersamling. Billedet her er fra Københavns Kommunes borgersamling om trafik i Middelalderbyen. Arkivfoto: Rasmus Degnbol Foto: Rasmus Degnbol

Rudersdals borgere i centrum for kommunens bæredygtige fremtid

Det er et stort borgerdemokratisk eksperiment, som går i gang, når 37 borgere skal definere, hvordan livet i Rudersdal skal se ud i en bæredygtig fremtid

Rudersdal - 29. oktober 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Både politikere og embedsfolk er sendt uden for døren. Det er nemlig Rudersdals borgere, som med udgangspunkt i FNs Verdensmål skal definere, hvordan Rudersdals bæredygtige fremtid skal se ud.

Borgerne er i denne sammenhæng repræsenteret af 37 repræsentativt udvalgte borgere, som på lørdag for første gang skal samles på Nærum Gymnasium (og i overensstemmelse med de nye coronarestriktioner) i et stort borgerdemokratisk eksperiment.

De udvalgte borgere kommer nemlig til at udgøre en såkaldt borgersamling, hvor de i løbet af en række møder bliver klædt på til at diskutere Rudersdals bæredygtige fremtid. Til slut - efter en grundig proces - skal borgerne aflevere nogle konkrete anbefalinger, som kommunalbestyrelsen skal arbejde videre med.

Johan Galster er partner og strategisk rådgiver i konsulentbureauet We Do Democracy, som skal facilitere hele denne borgersamling.

Han mener, at Rudersdal Kommune, som er den tredje kommune i landet efter København og Albertslund som bruger metoden, er lidt af en foregangskommune.

"Kommunalbestyrelsen giver faktisk borgerne et ret stærkt mandat til at komme med noget, som Kommunalbestyrelsen kan arbejde videre. Der ser jeg faktisk Rudersdal som en kommune, der virkelig tør gøre noget på det her felt. Noget som går ret langt," siger Johan Galster.

Får adgang til nye borgere I Danmark er metoden ny, men der er gode erfaringer internationalt," fortæller han

"Man sikrer, at man får så mange stemmer som muligt med i nogle af de store spørgsmål og udfordringer, man står i som samfund, i stedet for kun at spørge dem, som selv har lyst at deltage I andre lande, Canada, England og Frankrig for eksempel, har det været med til fuldstændig at ændre måden, man begynder at tænke borgerne med i løsningerne på," siger han.

Rudersdals kommunaldirektør Birgitte Lundgren forventer sig også meget af den proces, som skal til at gå i gang. Specielt ved udsigten til at borgersamlingen vil involvere borgere, som normalt ikke af sig selv deltager i den demokratiske samtale.

"Kommunalbestyrelsen besluttede i sidste års budget, at vi skulle finde nye måder at opnå borgerdialog og skabe mere borgerinddragelse. Der stødte vi på We Do Democracy, som arbejder med borgersamlinger, der udgøres af en repræsentativ samling af borgere. Det syntes, vi var rigtig interessant, for det er ikke nødvendigvis et repræsentativt udsnit af borgerne, som møder op til borgermøder og lignende. På denne måde får vi nogle i tale, som vi normalt ikke har adgang til," siger Birgitte Lundgren.

Hun fortsætter:

"Som et eksempel på det, er vi glade for, at det er lykkedes at få nogle unge borgere med i borgersamlingen. Specielt i forhold til arbejdet med FNs Verdensmål, da det jo i høj grad er de unge, der skal bære verden videre. Derfor er det vigtigt at få de unge med, for det giver processen legitimitet," siger kommunaldirektøren.

Borgerne er afgørende Det er også afgørende for borgmester Jens Ive (V), at det er borgerne og ikke politikerne, som kommer på banen i denne sammenhæng.

Når man diskuterer noget så omfattende som en bæredygtig fremtid, klimaudfordringer og FNs Verdensmål er det nemlig altafgørende, at borgerne har ejerskab til processen.

"Det skal være borgernes løsning det her. Hele processen om verdensmålene er startet oppe fra. FN og diverse nationale organisationer er kommet med mange bud på, hvordan man kunne komme i mål med de her mål. Der har det omvendt været vigtigt for os, at vi skulle vende processen om. Vi vil have borgerne til at sætte ord på, hvad der giver mening og hvad der kan blive implementeret i forhold til verdensmålene," siger Jens Ive og fortsætter:

"Vi har indgående diskuteret, hvordan vi kan få borgerne til at blive drivende for processen. For borgerne er afgørende. Vi kan gøre mange ting i kommunen, men vi kan ikke komme i mål med de ting, hvis der ikke er en accept hos borgerne," siger borgmesteren.

Alle borgere over 16 år i Rudersdal havde mulighed for at melde sig til lodtrækningen om at komme med i borgersamlingen. Flere end 800 meldte sig, og ud af dem er 36 borgere (plus en lokal tolk, som er blevet en del af borgersamlingen) blevet udtrukket, så de danner et repræsentativt udsnit af Rudersdals befolkning.

17 mænd og 19 (nu 20) kvinder

Fem er mellem 16-25 år

Syv er mellem 26-42 år

11 er mellem 43-59 år

13 er 60+

Kilde: Rudersdal Kommune

1000 hjerner bedre end 23 Foruden den på een gang konkrete og abstrakte opgave, som borgersamlingens 37 borgere skal løse i løbet af de kommende måneder, så handler borgersamlingen også rent basalt om at prøve nye former af.

For kommunen håber, at det her arbejde kan vække et engagement - ikke blot hos medlemmerne af borgersamlingen, men også hos de mange, som følger processen.

"Vi synes jo, at borgerne har rigtig meget at byde på. Vi har nogle borgere, som gerne vil engagere sig, og det er meget bedre at sætte flere tusind flere hjerner i spil frem for bare kommunalbestyrelsens 23," siger Jens Ive, som allerede mener, at et af succeskriterierne for borgersamling er opfyldt:

"Vi har tidligere holdt en lang række rudersdalmøder, hvor der da 150-200 som meldte sig. Det var bare ofte de samme, som meldte sig hvergang. Her ville vi gerne nå længere ud og også meget gerne engagere andre aldersgrupper, end dem, der normalt melder sig. Derfor er vi da også meget positivt overraskede over at der er mere end 800, der har meldt sig, men det bekræfter jo, at engagementet er der," siger han.