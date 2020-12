Lars Zola Honoré fra EDC Lars Zola Honoré I Holte har haft et travlt år. I september solgte butikken for eksempel 22 boliger. Det højeste antal nogensinde i en måned. Pressefoto

Boliger går som varmt brød

Coronaen har slet ikke lagt en dæmper på boligmarkedet i Rudersdal. Tværtom. Mæglerne har bugnende køberkartoteker og mangler varer på hylderne

Rudersdal - 16. december 2020

Hvis du på din vej rundt i kommunen ser et yndigt hus med et "til salg- skilt" eller klikker rundt og finder den helt rigtige bolig på nettet, så skal du skynde dig. Det er måske allerede for sent.

Det lokale boligmarked er nemlig rødglødende.

"Det er helt rigtigt, at der er rigtig mange købere og meget få sælgere, så vi har virkelig et meget lille udbud og en rigtig stor efterspørgsel," siger Lis Rasmussen fra Danbolig i Birkerød og fortsætter:

"Rigtig meget sælger vi med det samme, det kommer på markedet. Det vil sige, at så snart vi lægger en bolig på nettet, står der flere købere klar. Man skal virkelig være hurtig og helst ikke have noget, man skal have solgt først, for så kommer man bagest i køen. Man skal helt klart være om sig. For det er virkelig et presset marked, vi har i øjeblikket," fortæller Lis Rasmussen.

Da Rudersdal Avis taler med hende, har Danbolig i Birkerød 34 boliger til salg. Og det tal plejer at være omkring det dobbelte på denne tid af året.

Københavnerne vil ud Samme tendens kan Lars Zola Honoré hos EDC Lars Zola Honoré i Holte, Nærum og Vedbæk se.

Der er langt flere købere end sælgere, og det skyldes blandt andet Rudersdals natur og luft. For det er i høj grad coronatrængte byboere, som skriver sig i køberkartotekerne.

"Det har været et utrolig aktivt år med en rigtig god efterspørgsel. Der er mange købere, der har fået øjnene op for at flytte lidt ud af København igen. De vil gerne have egen have, og så er det med at blive boende inde i nærheden af alle cafeerne, restauranterne og biograferne ikke helt så vigtigt, når man er låst inde i en treværelses lejlighed i mange uger," siger Lars Zola Honoré.

Det gælder bestemt også i Birkerød, fortæller Lis Rasmussen:

"Mange af de købere vi har er børnefamilier fra København, og det er købere, som vi ikke er vant til at se. De sidder typisk med nogle andelsboliger. Det er fine store lejligheder, men det med, at man ikke kan gå ned i gården og på legepladser, at man ikke kan komme ud med sine børn, det påvirker folk. Nu har de siddet og været spærret inde i den der lejlighed i København. Nu skal de ud, så de kan åbne døren og børnene kan lege i græsset," siger hun.

Lokale som opgraderer Københavnerne er dog langt fra de eneste, som gerne vil ind og handle på det lokale boligmarked. Der er også lokale, som godt kan regne ud, at efterspørgslen og ikke mindst friværdien er steget. Og dem der sælger vil gerne blive i Rudersdal.

"Der er også en del lokale, som flytter rundt mellem hinanden, og synes det er dejligt, at man kan få solgt relativt hurtigt og måske til en lidt bedre pris, end man havde gået og regnet med. Så kan man købe sig en bolig, der måske er nummeret større. Mange vil måske gerne have et større hjemmekontor, et ekstra børneværelse eller flytte tættere på en udsigt, som man kan nyde, når man nu arbejder hjemme. Det kan så godt være, at den nye bolig også er blevet en smule dyrere, men ens friværdi er jo blevet højere, fordi ens gamle bolig er steget i pris, og det er ikke så dyrt at låne pengene," siger Lars Zola Honoré.

Lange kabaler Det er meget gunstigt at sælge lige nu på grund af den høje efterspørgsel, og der er travlt på mæglerkontorerne i begge byer.

Men deri er der jo så det indbyggede problem, at sælgere jo så i de fleste tilfælde selv skal ud og købe i det pressede marked.

Derfor bruger Lars Zola Honoré for eksempel megen tid på at finde nye boliger til potentielle sælgere:

"Lige nu lægger vi sådan nogle lange kabaler, hvor der måske er nogen, som gerne vil flytte til noget større. Men de vil ikke rigtig sælge, før de har fundet den større bolig. Så skal vi ud og finde den bolig, og ejerne af det hus, vil måske heller ikke flytte, før de selv har fundet en ny bolig. Så det er sådan nogle lange kabaler, som foregår lidt under radaren," siger han.

Denne kabale af købere og sælgere betyder også, at der er en del boliger, som slet ikke når at komme på markedet.

"Vi bruger vores køberkartotek meget mere. I et normalt år er det måske 8-10 procent, som bliver solgt via køberkartotek. Lige nu er det måske 20-25 procent i nogle af områderne. Så der foregår meget mere i køberkartoteket, og vi bruger meget tid på at holde styr på køberne og prøve at lægge de her kabaler med handler, der skal gå på plads," siger Lars Zola Honoré.

Selvom man måske skulle tro det modsatte, så er boligmarkedet og -priserne overhovedet ikke blevet ramt af coronaen og den deraf følgende finansiel usikkerhed og utryghed. Tværtimod er det længe siden, sælgere af boliger i Rudersdal har haft så gode forhold.

Boligerne er i høj kurs, og begge mæglere, som godt kunne bruge flere varer på hylderne, opfordrer sælgere til at udnytte de gunstige forhold.