Rudersdal vil igen belønne flot byggeri

Og det er i øvrigt nyt i år, at Rudersdal Kommune uddeler to priser i stedet for én.

"Jeg er glad for, at vi nu giver mulighed for også at uddele en bevaringspris, så vi både kan præmiere nyt og gammelt. For mange borgere er det særligt vigtigt, at vi passer godt på vores bygningsarv. Men vi har også brug for, at ny dansk arkitektur kan udvikle sig, også i Rudersdal," udtaler formand for byplanudvalget Anne Christiansen i en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune.