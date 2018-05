Dette foto er fra 2014, hvor formanden for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (R) var i fuld gang med at grave en stor bjørneklo op. Ved sin side har han en frivillig deltager fra Birkerød Rideforening. Foto: Camilla Bruun Manscher

Rudersdal slår kløerne i kæmpebjørneklo

Rudersdal - 26. maj 2018 kl. 08:51 Af Lars Sandager Ramlow

Kæmpebjørneklo er et problem for planter og dyr i den danske natur, fordi den er invasiv og trænger de hjemhørende planter væk. Den er også et problem for mennesker på grund af saften, der kan give alvorlige forbrændinger på huden. Derfor gør Rudersdal Kommune en indsats i at bekæmpe kæmpebjørnekloen:

- Det er glædeligt at konstatere, at udviklingen går den rigtige vej, og at den målrettede indsats mod bjørneklo bærer frugt, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (R).

Både kommunen og de private lodsejere er blevet bedre til at bekæmpe bjørnekloen de seneste år. Det fremgår af en status, der er blevet forelagt Miljø- og Teknikudvalget. Det glæder udvalgsformanden:

- Fra 2013-2017 er der blevet væsentligt færre planter i de kendte bestande. Samtidig påtager flere private grundejere sig opgaven med at bekæmpe på egen grund, påpeger Court Møller.

Miljø- og Teknikudvalget har besluttet at sende en opdateret udgave af »Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo 2014-2023« i otte ugers høring. Den begyndte den 20. april og varer til 15. juni.

Rudersdal Kommune har i særlig grad fokus på de større åbne naturarealer:

n Maglemosen: På de ryddede arealer formår dyrenes græsning også at holde den invasive gyldenris nede, så vi forhåbentlig over en årrække kan formå at genskabe nogle varierede engarealer.

n Vaserne: Her dukker der stadig enkeltstående bjørnklo op, i de ofte svært tilgængelige våde arealer, men overordnet set har vi her en positiv udvikling.

n Sjælsøområdet: Langs vandkanten, og i våde områder, har vi i år lagt en stor indsats, så her er vi særligt opmærksomme.

Til det siger formanden for Miljø- og Teknikudvalget:

- En ny bekendtgørelse om bekæmpelse af bjørneklo giver kommunen mulighed for at bekæmpe bjørneklo på ejerens regning og er dermed med til at sikre en endnu mere effektiv bekæmpelse. I vore naturområder i både Vaserne og i Maglemosen, samt arealerne ved Sjælsø, fører vi en intensiv indsats med afgræsning med får- og kreaturer. Disse arealer formoder vi stadig bærer stor frøpulje, som kan blomstre op, hvis ikke den effektivt gnaves ned af dyreholdernes dyr, forklarer Court Møller.

Rudersdal Kommune anbefaler opgravning som den mest effektive metode til at bekæmpe bjørneklo. På denne måde reducerer man genvæksten af bjørneklo med cirka 90 procent.

Opgravning kræver dog tre årlige runder for at være effektiv.