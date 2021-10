Direktør for KATA Fonden Peter Skat-Rørdam (tv), lærer Andreas Asbirk, skoleleder Hanne Bindseil Møller og Rudersdals borgmester Jens Ive (V) sammen med elever fra 2. klasse på Rude Skole Skole. Foto: Rudersdal Kommune

Rudersdal-skole bliver helt særlig

Fra næste skoleår bliver Rude Skov Skole en af i alt 12 danske skoler med en særlig profil inden for naturvidenskab og projektbaseret læring.

Rudersdal - 08. oktober 2021

Sådan. Rude Skov Skole (Sjælsøskolen, tidligere, red.) er udvalgt som profilskole af Kata Fonden, der med projektet LEAPS udvikler engagerende læring med naturfagene i fokus.

Rude Skov Skole bliver en af kun 12 særligt udvalgte skoler over hele landet, oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

- Selvom børn og unge generelt har en stor interesse i naturfaglige fag, daler manges interesse for matematiske formler, mikrobiologi og kemiforsøg, jo ældre de bliver. Derfor har Kata Fonden igangsat udviklingsprojektet LEAPS. Projektet er en femårig omstilling af hele skolen fra traditionel undervisning til projektbaseret læring med fokus på at skabe en meningsfuld og sammenhængende skoledag. Der er indtil nu fire LEAPS-skoler i Danmark, og Rude Skov Skole er blandt de næste otte skoler, lyder det i pressemeddelelsen.

Her udtaler skoleleder på Rude Skov Skole, Hanne Bindseil Møller:

- Vi er meget glade og stolte over at være blandt de næste LEAPS-skoler. På Rude Skov Skole arbejder vi allerede med projektbaseret læring, og som LEAPS-skole får vi hjælp og støtte til at strukturere og styrke vores praksis. Samtidig har vi med de fem år, projektet kører, god tid til at tage hensyn til både elever og medarbejderes forskellige måder at lære på.

Større tilfredshed LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.

Kata Fondens ønske er at omstille folkeskoler til i højere grad at praktisere projektbaseret læring, hvor eleverne arbejder med relevante problemstillinger, undersøger, samarbejder, udvikler og fremstiller. Samtidig bevares interessen for naturfagene gennem tværfaglige forløb, hvor der ikke blot er fokus på fag-faglige kompetencer, men også på kompetencer som samarbejde og kritisk tænkning.

- Arbejdsformen rækker dog langt ud over de naturfaglige fag og gavner alle skolens fagområder. Foreløbige resultater viser, at LEAPS har stor læreropbakning, giver mere engagerede elever, øget forældretilfredshed og et faldende elevfravær. Erfaringer fra Danmarks fire første LEAPS-skoler viser desuden forbedrede resultater i dansk og matematik, oplyser Rudersdal Kommune.

Store forventninger - LEAPS har vist, at det er muligt at engagere elever bredt i undervisningen via denne form for professionel projektbaseret undervisning og samtidigt frigøre det potentiale, alle børn har - og det bliver bemærket af forældrene, forklarer direktør for Kata Fonden Peter Skat-Rørdam, der peger på, at han har store forventninger til LEAPS på Rude Skov Skole.

- Efter fem års erfaringer med LEAPS kan vi se, at én af de afgørende faktorer for succes er, at LEAPS forstås som en samlet tilgang til skoledrift på den lange bane og ikke blot endnu et projekt, der går væk om to år. Rude Skov Skole har vist netop denne forståelse og vilje til at gribe læringen an på en ny måde, der kan gøre skolen til et flagskib i kommunen, siger direktøren for Kata Fonden.

Den første LEAPS-skole startede i 2015. LEAPS er udviklet af Kata Fonden og støttes økonomisk af Bitten og Mads Clausens Fond, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden, Villum Fonden og Fremstillingsindustrien.