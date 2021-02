En ny strategi for elladestandere skal gerne sætte fart i den grønne omstilling i Rudersdal. Foto: Adobe Stock

Rudersdal skal have strategi for elladestandere

Derfor er der god brug for en strategi for elladestandere i kommunen, er borgmester Jens Ive (V) og formanden for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (R) enige om.